Plan québécois des infrastructures : le prolongement de la route 138 revu

Le gouvernement a annoncé qu’il modifie le projet de prolongement de la route 138 dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) pour plutôt le réaliser avec un « plan d’interventions.»

« Par conséquent, le gouvernement revoit certains projets du secteur Réseau routier au PQI 2025-2035 pour en faire une série d’interventions qui seront réalisées par le biais de la programmation territoriale du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Par cette approche, le gouvernement vise à agir plus rapidement et à moindre coût sur certaines infrastructures visées, dans un souci d’assurer leur pérennité et la sécurité sur l’ensemble du territoire », peut-on lire dans le Plan québécois des infrastructures déposé avec le budget.

Le prolongement de la route 138 pour désenclaver la Basse-Côte-Nord doit se faire entre Kegaska et Vieux-Fort. Les tronçons situés entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière sont en réalisation. Les tronçons situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine et entre La Tabatière et Vieux-Fort étaient à l’étude.

Pour la période de 2025 à 2035, le Plan québécois des infrastructures prévoit des investissements de 3,2 milliards sur la Côte-Nord.

Minéraux

Toujours lors du dépôt du budget, le gouvernement a annoncé des investissements afin de valoriser les minéraux, notamment les minéraux critiques et stratégiques. Une somme de 15 M$ sur deux ans permettra d’évaluer la faisabilité d’optimiser le transport ferroviaire à partir de la fosse du Labrador. Cette dernière est riche en gisement de fer de haute pureté.

«Ce projet permettrait notamment d’augmenter la capacité ferroviaire actuelle. De plus, le raccordement des installations ferroviaires et portuaires existantes favoriserait la diversification des exportations québécoises vers différents marchés comme l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient », peut-on lire dans le budget.