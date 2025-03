C’est fini pour le Carrefour de vie

En voyant les coûts de réalisation actualisés pour l’aménagement du Carrefour de vie, le conseil municipal de Tadoussac a tellement fait le saut, qu’il a décidé de carrément mettre fin au projet dans les cartons depuis une quinzaine d’années.

À l’origine, le Carrefour de vie se voulait un projet de réaménagement de la salle municipale des loisirs, qui prévoyait un espace pour une salle commune et une bibliothèque.

La Municipalité de Tadoussac avait fait réaliser des estimations des coûts par la firme d’architecture Atelier D, qui faisait état d’un coût préalable de 2 173 374 $, plus du double que le coût du projet initial.

Il y a quelques administrations municipales de cela, « c’était un projet de moins d’un million de dollars », a rappelé le maire de Tadoussac, Richard Therrien, en rencontre extraordinaire pour mettre au clair la position du conseil dans ce dossier.

La population aurait payé

Les six soumissions qui ont suivi le processus d’appel d’offres publiques au tournant de 2025 ont mis les coûts totaux entre 2,4 M$ et 2,8 M$ jugés trop élevés par le conseil municipal.

Il a été décrété par voie de résolution que dans l’intérêt public, le financement assumé par la population s’avérerait être trop élevé.

« Ça aurait été quand même un financement entre 900 000 $ et un million de dollars pour la population. Je pense que pour la population, ça aurait été une dette assez importante », a rappelé Richard Therrien.

La Municipalité perdra accès aux subventions d’une valeur de près d’un million de dollars, qui provenaient des ministères des Affaires municipales et de l’Habitation et de la Culture et des Communications, qu’elle avait enregistrées pour ce projet.

Travail en vue

Richard Therrien a indiqué, lors de la réunion, que c’était « dommage, car c’est un projet qui tenait beaucoup à la population ».

Cependant, il a fait savoir que la Municipalité avait toujours l’intention de rénover la bâtisse des loisirs, qui devait abriter le Carrefour de vie, car plusieurs éléments ne sont plus conformes au code du bâtiment.

Ce dernier a parlé de subventions de la MRC de la Haute-Côte-Nord déjà engagées, qui seront mises à contribution « le plus vite possible » et qui tournent autour de 60 000 $.

« On avait englobé ces subventions dans le gros projet pour en faire plus dans la vieille bâtisse, mais on va les récupérer. On ne sait pas encore ce que l’on va faire, mais on va rénover la salle avec l’argent qu’il reste », a-t-il révélé.