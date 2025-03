Un acteur norvégien confond la Norvège avec la Côte-Nord

La nouvelle campagne publicitaire de Tourisme Côte-Nord met en scène l’acteur norvégien Mats Eldøen, qui en parcourant le territoire, confond la région avec la Norvège.

« On suit le périple d’un marin norvégien qui sillonne des paysages bucoliques en vantant les mérites de son pays dans sa langue natale. Il réalise finalement qu’il se trouve… au Canada, sur la Côte-Nord ! », résume Tourisme Côte-Nord, dans un communiqué.

L’organisation a misé sur les nombreuses similitudes de la région avec les pays scandinaves pour son nouveau concept publicitaire.

« Avec ses fjords, ses forêts, ses villages côtiers, ses larges rivières, ainsi que ses vastes étendues de nature vierge et sauvage, le territoire qui compte moins de 100 000 habitants dispose d’une superficie pratiquement aussi grande que la Norvège ou l’Italie ! », explique-t-on.

De là est partie l’idée de l’agence de publicité de Tourisme Côte-Nord, La Bande, pour concevoir le projet.

« Notre idée ou l’insight dans notre jargon, c’était de présenter la région à travers le regard émerveillé d’un étranger, sous-titré à la Québécoise », détaille François Poulin, planificateur stratégique pour Tourisme Côte-Nord. « Nous voulions jouer ici sur une corde sensible, car nous sommes un peuple accueillant qui aime être apprécié. De plus, les Québécois ne sont pas toujours conscients de cette richesse qu’ils ont sur leur territoire et cette liberté à pouvoir le sillonner à travers des paysages vierges extrêmement variés et infinis ! Comme la Côte-Nord ressemble beaucoup à la Norvège, nous avons choisi Mats afin d’amener une dimension humoristique au message. »

La publicité d’une minute aborde le thème du road trip qui a fait le succès de la destination, au cours des dernières années, affirme Tourisme Côte-Nord.

Les messages seront diffusés à partir de la fin mars. Il y aura des messages télévisés de 30 et 60 secondes, des formats numériques, ainsi qu’une vingtaine des capsules où l’acteur norvégien fera part de ses expériences sur la Côte-Nord.

Tourisme Côte-Nord souligne que la campagne avec l’animatrice portcartoise Julie Bélanger a bien fonctionné, avec quatre années consécutives records en matière d’achalandage et de nuitées, depuis l’année référence pandémique de 2019.

« Depuis 2020, nous avons remporté à trois reprises le titre de meilleure campagne touristique de l’année aux Prix excellence de l’Alliance de l’Industrie touristique du Québec », souligne la directrice générale de l’association touristique, Joannie Francoeur-Côté.