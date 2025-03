Budget | La Côte-Nord tire son épingle du jeu, selon Kateri Champagne Jourdain

La Côte-Nord sort gagnante du budget présenté mardi, selon la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

« Dans le contexte actuel, je considère qu’on tire bien notre épingle du jeu. On a des investissements majeurs pour notre secteur forestier, pour valoriser nos minéraux, le tourisme, le logement et l’adaptation aux changements climatiques », affirme la ministre.

L’une des mesures touchant spécifiquement la Côte-Nord est une somme de 15 M$, sur deux ans, qui permettra d’évaluer la faisabilité d’optimiser le transport ferroviaire à partir de la fosse du Labrador. Il s’agira d’étudier l’idée de créer une boucle avec le chemin de fer QNS&L et le chemin de fer d’ArcelorMittal.

« On va pouvoir procéder aux études et voir ce que ça pourrait nous apporter comme efficacité et comme rentabilité pour notre industrie minière », dit-elle.

Des montants à aller chercher

Les sommes annoncés dans ce budget vont se traduire par des programmes. Il sera la priorité de la ministre qu’il y ait des projets nord-côtiers qui soient déposés pour que la région puisse bénéficier de ceux-ci.

« C’est arrivé dans les dernières années où on a manqué des rendez-vous. Je prends l’exemple du tourisme. Il y a eu un appel de projets pour de l’hébergement touristique et il y a eu zéro projet de la Côte-Nord. Il ne faut plus manquer de rendez-vous comme cela », dit-elle.

Elle rappelle que lorsque la région dépose des projets, il y a des sommes qui sont octroyés à la Côte-Nord. Elle donne en exemple, les annonces pour la création de logements à Fermont, à Baie-Comeau ou à Sept-Îles, ainsi que le projet de nouvel aréna à Sept-Îles.

Route 138

Le gouvernement a annoncé qu’il modifie le projet de prolongement de la route 138 dans le Plan québécois des infrastructures (PQI). Les tronçons situés entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière sont en réalisation. Pour ce qui est des deux autres tronçons, une nouvelle stratégie est adoptée.

« Les deux tronçons demeurent dans le PQI, mais ils seront gérés par la direction régionale [du ministère des Transports et de la Mobilité durable] », dit la ministre. « On va procéder à une réévaluation pour voir comment on peut optimiser ce projet. On pourrait peut-être faire les travaux en plus petite portion pour faire travailler les entreprises locales. On veut miser sur l’efficience. »

Pour la période de 2025 à 2035, le Plan québécois des infrastructures prévoit des investissements de 3,2 milliards sur la Côte-Nord.