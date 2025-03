CHRONIQUE | Réveille ton corps et ton énergie : adopte les bons réflexes du printemps

L’hiver est fini, les journées s’allongent et une envie de légèreté se fait sentir. Après plusieurs mois de repas réconfortants et parfois un peu trop copieux, ton corps a besoin d’aide pour accueillir le printemps en pleine forme. Voici des stratégies simples pour revitaliser ton organisme en douceur et adopter quelques bons réflexes !

Légèreté et vitalité : les clés d’une alimentation printanière

Pendant l’hiver, le manque de soleil et une alimentation moins variée peuvent provoquer des carences. Pour y remédier, mise sur les agrumes comme les oranges, les pamplemousses et les citrons, riches en vitamine C et parfaits pour stimuler ton système immunitaire. Les légumes verts, tels que les épinards, le brocoli et le kale, sont de véritables alliés bien-êtres grâce à leur apport en fer et en magnésium, essentiels pour retrouver ton énergie. Quant aux petits fruits comme les fraises, les framboises et les bleuets, ils regorgent d’antioxydants qui aident à combattre les effets du vieillissement cellulaire et à lutter contre la fatigue.

Après plusieurs mois de repas copieux, ton corps peut ressentir le besoin de légèreté. Pour cela, privilégie les aliments plus digestes. J’aime utiliser des protéines maigres dans mes repas, comme le poisson, la volaille, les œufs ou le tofu. Ils t’aident à rester rassasié sans alourdir ta digestion. C’est aussi le bon moment pour réintroduire des crudités, comme les radis, les carottes et les concombres, riches en fibres qui facilitent le bon fonctionnement de l’intestin et procurent une sensation de légèreté et de bien-être.

Enfin, essaie de limiter les aliments transformés et les plats préparés. Souvent plus difficiles à digérer, ils peuvent accentuer la sensation de fatigue. Fais l’expérience et vois la différence !

Hydrate-toi efficacement

En hiver, on a tendance à boire moins d’eau, et pourtant, l’hydratation est essentielle pour éliminer les toxines accumulées dans l’organisme et maintenir un bon niveau d’énergie. Avec le retour du printemps, il est important de réintégrer une bonne hydratation dans ta routine quotidienne, surtout en prévision des journées plus chaudes.

Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour est suffisant pour soutenir correctement ton métabolisme. Si tu as du mal à boire de l’eau seule, pense aux infusions revitalisantes comme le gingembre-citron, la menthe ou l’ortie. Les eaux infusées aux fruits constituent aussi une alternative savoureuse et rafraîchissante.

Ne sous-estime pas l’importance de ton sommeil

Avec l’arrivée du printemps et l’augmentation de la lumière naturelle, ton cycle de sommeil peut avoir besoin d’un petit ajustement. Profites-en pour faire de ta routine du soir un véritable moment de douceur et de détente !

Adopter des habitudes apaisantes, comme faire des étirements doux, lâcher les écrans, tamiser les lumières, écouter de la musique calme, lire un bon livre, prendre un bain ou boire une tisane réconfortante… tu as tant de façons de te faire du bien et de dire à ton corps qu’il est temps de ralentir et de se préparer au repos. Un sommeil de qualité influence ta gestion du stress, tes choix alimentaires, ton humeur et ta capacité à te concentrer. Accorde-toi cette attention et améliore tes dodos !

Côté alimentation, privilégier un repas léger le soir et éviter de manger trop tard favorisent une digestion optimale et préviennent les réveils nocturnes.

Conclusion

Préparer ton corps pour le printemps, c’est avant tout l’écouter et lui apporter ce dont il a besoin. En privilégiant une alimentation riche en nutriments, en t’hydratant davantage, en intégrant du mouvement à ton quotidien et en veillant à un bon sommeil, tu retrouveras naturellement ton énergie. Pas besoin de changements radicaux, juste quelques ajustements progressifs pour te sentir bien et profiter pleinement de la belle saison qui arrive !

À ta santé, naturellement.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.