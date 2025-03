La Cantine à Paulina change de concept pour 2025

La Cantine à Paulina des Bergeronnes va changer de concept pour sa saison estivale, en proposant une nouvelle ambiance, de l’alcool et un menu davantage axé sur la fraîcheur. Toutefois, les amateurs de cantines classiques pourront toujours y trouver un petit quelque chose à se mettre sous la dent.

Les propriétaires du Bistro Henri et de l’auberge la Rosepierre, Lisa-Marie Martin et Félix Petit, s’étaient lancés dans la restauration rapide en 2023, en achetant l’ancienne cantine Le Connaiseur.

Ils ont bien failli laisser aller leur bébé, cette année.

Lisa-Marie Martin identifie les principaux irritants qui avaient d’abord motivé le couple à vendre, soit la rareté de main-d’œuvre pour l’opération de la cantine et un horaire trop chargé, qui laissait la vie de famille pour compte.

Cependant, après avoir organisé son été, la copropriétaire s’est virée de bord et a entrepris de transformer la cantine en quelque chose de plus à son image « sans trop se mettre de pression », affirme-t-elle au Journal.

« Je veux faire peau neuve avec la cantine, et je veux transformer l’établissement pour qu’il ait un style davantage de petit restaurant », révèle-t-elle, ajoutant vouloir ouvrir dès le mois de juillet.

Pas cher

Mme Martin a déjà quelques idées en tête sur le décor, l’aménagement et les couleurs, et garde le focus sur les plats « à petits prix ».

« Avec l’augmentation des prix partout, c’est difficile de sortir pour que ça ne coûte pas cher. Je veux créer un espace où les gens puissent aller, et que ça reste abordable », annonce-t-elle.

La copropriétaire indique que certains mets rapides comme de la pizza, de la poutine et les frites seront encore au menu, mais quelques-uns d’entre eux en seront retirés.

« Il n’y aura plus de hamburgers et on ne sait pas encore pour les hot-dogs, car gérer une plaque de cuisson est un art que je ne possède pas », souligne-t-elle.

Lisa-Marie Martin dévoile qu’elle retournera dans son laboratoire secret pour concocter et essayer des recettes avant l’ouverture, et que celles-ci seront avant tout basées sur la fraîcheur.

« C’est sûr qu’il y aura des trucs faciles à grignoter avec options fraîcheur, comme une burrata par exemple », mentionne-t-elle, sans s’avancer davantage.

La copropriétaire de la Cantine à Paulina Lisa-Marie Martin et la principale intéressée Paulina. Photo Courtoisie

Nouveau concept

La Cantine à Paulina sera légèrement moins catine et davantage petit restaurant, tout en offrant aux clients un « petit endroit convivial », aux dires de Lisa-Marie Martin.

« On veut faire quelque chose de familial et de rassembleur. On veut aussi offrir un endroit où on est capable de se retrouver entre amis pour boire un verre avec du service aux tables », mentionne-t-elle.

Elle raconte avoir pris ce choix en raison des « autres excellentes cantines dans le secteur ».

« On a des cantines exceptionnelles dans ce qu’elles font dans la région, et on voulait amener une nouveauté, sans avoir à se battre contre elles », souligne Mme Martin.

La copropriétaire prévoit exploiter la terrasse et la cour en arrière de la bâtisse, demeurée inutilisée depuis deux ans, et mettre des bancs au comptoir toujours dans l’optique d’avoir le plus de contact possible avec les clients.

« Je veux offrir une belle expérience au monde et de la bonne humeur. C’est tout ça que j’ai en tête pour la suite », termine-t-elle.