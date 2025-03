Les Escoumins déménagent

Une partie de chaise musicale va s’amorcer, cette année, dans le village des Escoumins et la Municipalité va déménager ses installations dans le bâtiment de la Caisse populaire Desjardins, présentement sous la loupe des ingénieurs pour son réaménagement.

Le personnel de la Caisse populaire Desjardins Saguenay-Saint-Laurent ira dans la nouvelle construction lorsqu’elle sera terminée.

Les employés municipaux iront dans leur ancienne bâtisse et l’actuel hôtel de ville de la Municipalité sera libéré, au cours de l’été.

Le maire des Escoumins, André Desrosiers, indique que dans le meilleur des mondes, la Municipalité serait officiellement domiciliée au mois d’octobre, dans ses nouveaux locaux.

Pour l’instant, les ingénieurs scrutent le futur hôtel de ville pour fournir un rapport à la Municipalité. Elle l’utilisera pour planifier les travaux pressants à mener, avant le déménagement.

André Desrosiers révèle que des estimations de coûts pour les différents travaux vont être détaillées dans le rapport, et que le processus d’appel d’offres suivra selon l’urgence et la gravité des travaux.

« Ils vont nous dire qu’est-ce qu’il y a à faire dans l’immédiat. On va peut-être aller de gré à gré, si les travaux sont légers comme peinturer les bureaux », illustre-t-il.

Hôtel de ville à vendre

Le futur ancien hôtel de ville situé à un jet de pierre de l’hôpital et de l’église sera mis en vente « sous peu », aux dires du maire, qui ajoute que la Municipalité a fait faire un bilan de santé et une évaluation de sa valeur.

Dans le souci de récupérer ce qu’elle vaut, la Municipalité calculera tout de même des coûts liés aux modifications du bâtiment.

« C’est sûr qu’il y aura des modifications à faire, peu importe qui rentre ici », explique André Desrosiers, qui cite en exemple les deux voutes de la bâtisse et un réaménagement nécessaire de l’électricité et de la plomberie, en plus d’être zonée institutionnelle.

« On a déjà du monde qui nous ont dit qu’ils étaient intéressés à en faire l’acquisition, et on va y aller avec la meilleure offre », annonce le maire.