L’intelligence artificielle au service des entrepreneurs

Comment les entrepreneurs de la Côte-Nord peuvent-ils utiliser l’intelligence artificielle à bon escient ? C’est ce qu’a abordé l’expert David Beauchemin lors de trois déjeuners-conférences organisés en Haute-Côte-Nord.

La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, Services Québec (Forestville et Les Escoumins), la MRC de La Haute-Côte-Nord ainsi que la SADC de la Haute-Côte-Nord sont tous partenaires de cette initiative qui avait déjà eu lieu avant la pandémie.

« Ça avait été populaire, mais avec les mesures pandémiques, ça avait arrêté. On a décidé de reprendre pour que les gens aient l’occasion de se rencontrer dans un contexte convivial », témoigne Audrey Gagné, agente de développement à la SADC et membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce.

La même conférence a été offerte à trois reprises depuis janvier pour couvrir le large territoire de la Haute-Côte-Nord et offrir l’opportunité à tous les gens d’affaires. « On voulait la même possibilité à différents secteurs : Sacré-Cœur, Les Escoumins et Forestville. La participation était là », confirme Mme Gagné, précisant qu’une soixantaine de personnes y ont pris part.

Un sujet qui soulève les passions

L’intelligence artificielle est un sujet dont on entend de plus en plus parler, surtout dans le monde de l’entrepreneuriat. C’est ce qui a poussé les organisateurs à traiter de cette thématique.

« On a voulu outiller le mieux possible les entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord pour qu’ils puissent profiter des avantages que ça offre et voir si c’est adapté à eux et de quelle façon ça peut leur être utile. Il faut s’informer, il ne faut pas manquer le bateau », ajoute Audrey Gagné.

Son collègue de Services Québec, Ihsan Najy, souligne que l’identification des besoins de formation a fait ressortir fortement le sujet de l’intelligence artificielle, principalement dans le domaine des ressources humaines. « Cette fois, c’était une initiation. On ira plus loin en fonction de l’avancement des gens », fait-il savoir.

Objectif : productivité

Bien entendu, l’intelligence artificielle vient souvent de pair avec la productivité pour les entrepreneurs. C’est un des éléments que souhaitait mettre l’avant le conférencier invité David Beauchemin, directeur général de Baseline, une coopérative de solidarité qui offre notamment des services d’accompagnement en intelligence artificielle.

« Une des grandes questions que les gens se posent, c’est la productivité. Après ça, on peut le ramener en efficacité. Souvent, ça tourne autour de ça », témoigne M. Beauchemin à la suite de sa conférence offerte à Forestville le 26 mars.

L’expert en IA voulait d’abord outiller les participants pour l’intégration de cet outil technologique dans leurs pratiques.

« L’objectif était de donner les bonnes règles du pouce aux gens pour comprendre quand l’utilisation est pertinente, faire comprendre qu’il peut y avoir des solutions déjà clés en main, des solutions plus personnalisées, des solutions innovantes, comprendre la différence entre les trois », explique-t-il.

Le conférencier a également donné des exemples d’application concrète de l’intelligence artificielle en entreprise. « J’ai aussi donné des trucs et astuces à travers ça pour aider les gens à bien s’outiller face à ça, équiper les gens pour qu’ils soient capables d’utiliser la technologie qui s’amène à eux », ajoute David Beauchemin.

Ce dernier trouve que les entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord sont déjà proactifs par rapport à l’intelligence artificielle. « Beaucoup de gens qui ont déjà commencé à l’utiliser. Je pense par contre que ça touche une couche de l’organisation et ça n’a pas commencé à descendre aux travailleurs », divulgue-t-il.

« Je ne pense pas qu’il y ait du retard, à ce que je vois, le contexte est un peu plus favorable à les inviter à aller vers ça. Il y a moins de main-d’œuvre, ce qui fait en sorte que c’est plus intéressant de le pousser », enchaîne l’expert qui a répondu à de nombreuses questions à toutes les conférences.