Popote roulante : bien plus que des repas chauds

Depuis près de 30 ans, le Centre d’action bénévole Le Nordest de Forestville livre des repas à domicile aux personnes aînées par le biais de sa popote roulante.

Du 23 au 29 mars, la Semaine québécoise des popotes roulantes se déroulait sous le thème Proximité et Soutien : des ingrédients essentiels pour un filet social solide. Le Nordest a invité quatre présidents des Clubs FADOQ du territoire qu’il dessert pour dévoiler les dessous de ce service qui gagne en popularité.

« On trouve toujours ça intéressant d’avoir des invités qui viennent vivre l’expérience. Il va y avoir des étapes de préparation des repas, les mettre dans les plats, les sceller et les emballer jusqu’à ce que ça parte avec les bénévoles pour la livraison par la suite », a expliqué la directrice du CAB Le Nordest, Marie-Eve Boivin.

Les présidents des FADOQ ont été particulièrement ciblés cette année parce qu’ils sont de bons porte-parole pour la popote roulante, aux yeux de Mme Boivin. « Par la suite, vous pourrez rapporter l’information à vos membres pour leur dire que le service est là et que c’est fait de façon professionnelle », a-t-elle souligné.

Camil Gagnon, président de la FADOQ de Colombier, était un des invités du CAB Le Nordest le 27 mars pour la préparation de la popote roulante. Photo Johannie Gaudreault

Statistiques

En 2024-2025, le CAB Le Nordest dépassera le cap des 7 500 repas qui auront été livrés à domicile entre Colombier et Longue-Rive. « On livre entre 750 et 800 repas par mois. C’est quand même beaucoup », précise Marie-Eve Boivin.

Toutefois, il y a encore de la place pour de nouveaux clients qui souhaiteraient en bénéficier. Le coût du dîner se veut abordable, soit 7 $ pour une soupe, un repas principal et un dessert ou 7,50 $ pour ceux qui demeurent à l’extérieur de Forestville.

Une quinzaine de bénévoles sont nécessaires pour mener à bien ce service destiné aux aînés. « J’ai des bénévoles qui vont aider en cuisine, j’ai des livreurs de popotes pour livrer des repas quatre fois par semaine, du mardi au vendredi. C’est assez intéressant », témoigne la directrice en précisant que des bénévoles sont toujours recherchés afin de compléter l’équipe.

Une livreuse passionnée

Josée Thellend de Forestville fait partie des bénévoles qui s’impliquent pour que soit offert le service de popote roulante. Depuis quatre ans, elle fait sa « run », et ce, quatre fois par semaine.

En plus d’apporter de beaux repas chauds aux aînés qui sont sur sa liste, elle prend le temps de leur parler. « Il y en a qui sont isolés et que c’est leur seule visite dans la journée. Je m’assure qu’ils vont bien. Si des fois je trouve qu’ils ne vont pas bien, l’équipe du Nordest va s’occuper de contacter un intervenant du CLSC », explique la bénévole assidue.

Lors du passage du Journal, monsieur Philippe Grenier, un fidèle client de la popote roulante, a tenu à souligner la bonne humeur de celle qui lui livre ses repas presque chaque jour. « Je suis bien content qu’on ait ce service-là à Forestville », s’est-il réjoui.