L’homme le plus recherché du Canada, le québécois Dave Turmel, a été arrêté à Rome

Le fugitif le plus recherché du Canada a été arrêté en Italie après plus d’un an de cavale.

Dave Turmel, que la police soupçonne d’être le chef du gang de rue québécois Blood Family Mafia, connu aussi sous le sigle «BFM», a été arrêté à Rome jeudi après que la police locale eut été informée de sa présence dans la capitale italienne.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme la capture du fugitif dans un communiqué transmis vendredi. Le corps policier a tenu une conférence de presse dans l’après-midi au sujet de l’arrestation de Turmel.

Dans un communiqué publié vendredi également, les autorités italiennes indiquent que la police a fait irruption de nuit dans une résidence secondaire où un fugitif de 28 ans recherché au Canada s’était réfugié. «Pris par surprise, il a immédiatement tenté de se barricader, pour finalement céder peu après au contrôle de police, remettant un faux passeport en guise d’identification», indique le communiqué de la police italienne.

Le programme BOLO, géré par un organisme de bienfaisance canadien en partenariat avec les forces policières du pays, classe Turmel comme le criminel le plus recherché par la police du Canada pour trafic de drogue.

Il est accusé d’avoir formé une alliance avec des trafiquants de drogue indépendants menant une guerre de territoire sanglante sur le territoire de la ville de Québec et dans l’est de la province contre les Hells Angels. La police de Québec recherche Turmel depuis juillet 2023 dans le cadre d’une opération lancée en février 2019 pour contrer la recrudescence de la violence liée au trafic de stupéfiants. Une notice rouge d’Interpol avait été lancée à son sujet.

Turmel est actuellement détenu au centre pénitentiaire Regina Coeli, la plus grande prison de Rome, en attendant son extradition. Celle-ci pourrait subir des délais en raison de la complexité de l’affaire des procédures judiciaires internationales, prévient le SPVQ.

Le service de police souligne que l’arrestation de ce fugitif, figure centrale du conflit sur les redevances, constitue «un message clair pour les criminels présents à Québec, mais ce n’est pas une fin en soi».