Route 172 : 8 M$ pour assurer la couverture cellulaire

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord seront enfin reliés par un réseau cellulaire continu. Un investissement de 8 M$ permettra d’installer quatre nouveaux sites pour assurer la couverture cellulaire sur 47 kilomètres de la route 172.

Une convention d’aide financière a été signée en ce sens avec l’Aide-Tic qui s’occupera du déploiement des nouvelles tours cellulaires.

« Avec l’appui financier du gouvernement du Québec, des MRC du Fjord-du-Saguenay et de La Haute-Côte-Nord et de la Première Nation des Innus Essipit, l’AIDE-TIC assurera la mise en œuvre d’un réseau continu de téléphonie mobile sur la route 172 d’ici la fin de 2026, et ce, grâce à Rogers Communication, notre nouveau partenaire technologique », divulgue Gilbert Simard, président de l’Aide-Tic.

C’est le nouveau ministre de la Cybersécurité et du numérique, Gilles Bélanger, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, qui en ont fait l’annonce le 28 mars à Sainte-Rose-du-Nord.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, aussi présent lors du dévoilement, se dit très heureux que ce projet voie le jour. Il souligne également le travail acharné de la maire de Sacré-Cœur, Lise Boulianne, qui s’est rendue sur place pour le dévoilement de ces investissements tant attendus.

« Je ne pouvais pas manquer ça », dit celle qui a apprécié travailler de pair avec le ministère des Transports dans ce dossier.

« Au bureau de Jonquière, on a été très attentif à nos demandes. Ils avaient même réuni des gens du ministère à Québec, ce qui fait que ça a été au-delà de nos espérances quand on a été reçu là-bas », raconte Mme Boulianne, fière de voir se concrétiser des investissements.

Plus sécuritaire

Ce projet est d’abord et avant tout une demande citoyenne. Plusieurs automobilistes et motocyclistes ont dénoncé le manque de sécurité engendré par la couverture cellulaire déficiente entre les municipalités de Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Cœur, au cours des dernières années.

« Il y a eu plusieurs accidents et il y en a même eu un qui a été mortel. Si on avait pu rejoindre les premiers répondants plus rapidement, peut-être que cette dame-là serait encore vivante. Il y a eu d’autres accidents qui n’ont pas eu de conséquences fâcheuses, mais qui auraient pu en avoir », se désole la maire de Sacré-Cœur.

Cette dernière rappelle également les dangers en lien avec la route 172. « On sait en plus qu’au printemps et à l’automne, cette route-là est dangereuse à cause de la grande faune qu’on y retrouve. Il y a quand même beaucoup d’accidents qui s’y produisent », affirme-t-elle ajoutant que les camionneurs sont aussi nombreux à l’utiliser pour éviter le traversier et les côtes de Charlevoix.

Le député de René-Lévesque a appuyé Lise Boulianne dans ses démarches puisqu’il était bien conscient de l’enjeu de couverture cellulaire sur cette route reliant les deux régions.

« Certains citoyens qui arrivaient sur les lieux d’un accident devaient parcourir une certaine distance pour être capables de connecter avec le réseau cellulaire. Ce sont donc des enjeux de sécurité, on investit pour connecter au niveau du réseau cellulaire toute la route 172 », fait-il savoir.

Une première au Canada

L’aluminium québécois est au premier plan de ce projet d’envergure. Pour la première fois au Québec et au Canada, il composera entièrement les pylônes de téléphonie cellulaire qui seront installés. Une plus-value au projet, selon le député Montigny.

« C’est beau parce que c’est deux grandes régions de l’aluminium la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se retrouve vraiment à relier les deux régions avec des tours en aluminium québécois », commente-t-il.

L’expertise qui a été développée grâce à la recherche et développement permet d’équiper la route 172 de ce type de pylônes qui pourront accueillir tout l’équipement nécessaire à la création du réseau cellulaire continu.

Cet investissement soutiendra donc également la vitalité sociale et l’économie des deux régions concernées.

Le gouvernement planifie la fin des travaux dans les zones où le signal est inexistant ou de mauvaise qualité d’ici le 31 décembre 2026