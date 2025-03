Des mesures d’aide financière de Poilievre et Singh, et le Bloc en conseil général

Les budgets serrés des ménages ont été au menu du 7e jour de la campagne fédérale, le chef conservateur Pierre Poilievre ayant promis des mesures pour les travailleurs qualifiés et le chef néo-démocrate Jagmeet Singh des actions sur les prix des aliments. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a fouetté ses troupes en conseil général, tandis que le chef libéral Mark Carney reprenait sa campagne samedi après avoir enfilé son chapeau de premier ministre la veille lors d’un appel avec le président Donald Trump.

En déplacement à Winnipeg, M. Poilievre a promis d’élargir la déduction fiscale que les travailleurs qualifiés peuvent déclarer pour leurs déplacements professionnels. La déduction jusqu’à 4000 $ serait élargie pour inclure «la totalité des frais de nourriture, de transport et d’hébergement».

M. Poilievre s’est également engagé à mettre fin aux déductions fiscales pour l’utilisation d’avions d’affaires de luxe.

Le chef conservateur a aussi réitéré son message de fermeté envers la criminalité lorsqu’il a été interrogé sur les recherches en cours dans un site d’enfouissement de la région de Winnipeg pour retrouver les victimes du tueur en série Jeremy Skibicki.

M. Poilievre a évoqué les lois actuelles sur la mise en liberté sous caution, la libération conditionnelle et d’autres questions, et a affirmé qu’un gouvernement conservateur emprisonnerait les récidivistes «pour de bon».

Pour sa part, le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’est rendu dans un centre communautaire d’alimentation à Ottawa pour parler du coût de la vie.

M. Singh a promis d’instaurer un plafonnement d’urgence des prix des produits alimentaires de base si son parti forme le gouvernement.

Le chef néo-démocrate a aussi promeut un code de conduite obligatoire pour les épiceries afin de réglementer les prix et un plus grand pouvoir pour le Bureau de la concurrence, et a dit vouloir «taxer les bénéfices exceptionnels» des plus grandes chaînes.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a voulu galvaniser les siens dans un discours à l’occasion d’un conseil général, samedi, à Sherbrooke. L’événement était aussi l’occasion pour le parti d’adopter sa plateforme électorale.

M. Blanchet a réitéré que seul le Bloc peut «parler au nom du Québec» face aux menaces de l’administration Trump, notamment sur la gestion de l’offre et l’énergie propre.

Le chef libéral Mark Carney était de retour en campagne samedi après avoir occupé son rôle de premier ministre la veille pour un appel jugé «cordial» avec le président américain Donald Trump, à quelques jours de l’échéance du sursis des droits de douane.

Le chef bloquiste a affirmé que le but principal de l’appel avait été pour le chef libéral de «s’autoproclamer futur premier ministre» en s’engageant déjà à une négociation postérieure à la prochaine élection.

M. Carney s’est rendu auprès de bénévoles à Nepean, dans la région d’Ottawa, où il a choisi de se présenter à l’élection du 28 avril. Il a inauguré son bureau de campagne, une semaine après avoir déclenché des élections fédérales.

Devant des partisans, le chef libéral a affirmé qu’il était essentiel de «redéfinir notre relation avec les États-Unis, de redéfinir notre économie selon nos propres conditions, de défendre les intérêts du Canada et de créer une économie unique, une économie forte».

Par ailleurs, questionnés samedi au sujet de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français – aussi connue comme la loi 96 –, tant M. Singh que M. Poilievre ont indiqué qu’il n’interviendrait pas en Cour suprême dans une contestation de la loi.