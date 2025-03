Fin de semaine Entre Nous : une fin de semaine toute en culture

La 5e édition de la Fin de semaine Entre Nous des Bergeronnes a battu son plein et a remporté son pari : faire participer les différentes générations lors de trois journées remplies d’activités de toutes disciplines confondues.

La photographie, la chanson, le conte, la danse, le théâtre et le cinéma ont occupé des places importantes durant la fin de semaine bien remplie à l’église Notre-Dame de Bon-Désir des Bergeronnes.

L’événement a pris son envol sur les chapeaux de roues vendredi soir avec la venue du guide spirituel Jean-Guy Peloiss Pinette de Maliotenam, qui a mené une cérémonie du calumet avec le public.

La coordonnatrice de l’événement Marilou Meehan qualifie la cérémonie, qui visait à souhaiter le bon augure à la fin de semaine, comme d’un « super beau partage ».

« Il a lancé l’événement en parlant de réconciliation et il a exprimé son désir de rencontrer tout le monde, autant allochtone qu’autochtone. Ça fait du bien qu’il y ait un beau partage autant interculturel qu’intergénérationnel durant la fin de semaine », rapporte-t-elle.

La coordonnatrice fait savoir que la présence du guide spirituel a véritablement « soudé » tout le monde de tous âges durant la fin de semaine.

Le guide spirituel Jean-Guy Deloiss Pinette de Maliotenam était présent durant toute la fin de semaine. Photo Yves Demers

Le territoire à l’honneur

En fin de soirée, la cinéaste native de Pointe-aux-Outardes, Nadine Beaudet, a présenté son film Manicouagan qui était à l’honneur le mois dernier au festival Cinoche de Baie-Comeau.

Un groupe d’étudiant de l’Université du Québec à Chicoutimi au baccalauréat en intervention plein-air est même débarqué exprès pour voir le film et s’entretenir avec la cinéaste.

« Ils voulaient savoir ce qui se passait sur le territoire, et ils lui ont demandé conseil pour connaître l’attitude qu’ils devaient avoir face aux différents enjeux qu’ils pourraient rencontrer », raconte Marilou Meehan.

Le vendredi marquait également le vernissage de la photographe Alice Cloutier-Lachance qui présentait son exposition Traverses.

« Parfois, il y a des filons sans qu’on s’en rende compte entre les artistes. Jean-Guy Peloiss Pinette parle de territoires, qui sont aussi au cœur de la démarche d’Alice Cloutier-Lachance, et Nadine Beaudet parle exactement de ça d’un angle différent », soulève la coordonnatrice.

La chorale Les gens de mon pays a clos la fin de semaine avec une prestation musicale. Photo Renaud Cyr

Incubateur de talent local

Le samedi, la cinéaste native de Portneuf-sur-Mer, Lucie Lambert, a présenté son tout récent film Les Funambules du Temps, qui suit 10 personnes aînées le temps d’un atelier de danse et de théâtre.

Avant la projection, Claire Rommelaere et Sylvie Mercier ont recréé cet atelier avec le public, elles qui le donnaient à l’origine dans le long-métrage.

« Ça rend ça intéressant de faire l’atelier et ensuite de voir le film. C’est un long-métrage vraiment humain, dans lequel on peut voir la vieillesse positivement et humainement », souligne Mme Meehan, qui rappelle que l’aspect intergénérationnel revêtait une grande importance lors de l’événement.

Les spectacles du Bosquet et du Bouquet nord-côtier ont également fait ressortir les talents de la région avec un bon mélange de nouveaux venus et d’habitués des autres éditions.

« Ce qui est bien, c’est qu’on voit à quel point ceux qui ont joué par le passé se sont améliorés, et aussi de donner la chance à de nouveaux artistes de s’essayer sur scène », indique la responsable.

Questionnée sur ce qui sera au programme pour la 6e édition l’an prochain, cette dernière a fait savoir que ce serait « la continuité de la plus belle fin de semaine du monde ».