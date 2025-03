Plus de 69 000 $ pour le GREMM

Le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), situé à Tadoussac, est le seul récipiendaire nord-côtier d’une aide financière pour la promotion de la science et de l’innovation. Il reçoit une somme de 69 139 $ pour son projet intitulé Inspirer des carrières scientifiques avec les baleines.

Le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, était présent ce matin au Cosmodôme de Laval pour annoncer des investissements totalisant 1 170 561 $, afin de soutenir les projets de 15 musées scientifiques et technologiques dans différentes régions du Québec.

Avec ces projets, totalisant plus de 1,6 million de dollars, le gouvernement veut contribuer à développer et former une relève talentueuse et motivée à découvrir les domaines d’avenir liés aux sciences et aux technologies, en plus de renforcer les ponts entre la société et la communauté scientifique au Québec.

« Les musées sont des lieux privilégiés de diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. En plus de créer des liens importants avec le milieu éducatif, leur apport est essentiel à l’essor économique de nos régions », souligne le ministre par voie de communiqué.

Fondé en 1985 et basé à Tadoussac, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins est un organisme à but non lucratif voué à la recherche scientifique sur les baleines du Saint-Laurent et à l’éducation pour la conservation du milieu marin.