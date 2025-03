(VIDÉO) Une Nord-Côtière remporte 500 000 $ à la loterie

Danielle Jomphe, résidente de la Côte-Nord, a remporté le gros lot de 500 000 $ de la loterie PLINKO, inspirée du jeu de l’émission The Price is right.

« Cette gagnante a vécu une expérience riche en émotions en faisant tomber un disque sur un véritable tableau de jeu PLINKO, lors d’un événement spécial tenu au Casino de Montréal », raconte Loto-Québec dans un communiqué, le 31 mars.

Grâce au lot qu’elle a gagné, la chanceuse souhaite s’offrir une nouvelle voiture. Mme Jomphe s’est procuré le billet gagnant au Marché du carrefour, à Pointe-Lebel.

Après avoir gratté son billet et découvert le lot DISQUE, la Nord-Côtière a été très surprise de voir le disque à l’écran s’immobiliser sur le segment PLINKO.

Elle avait déjà remporté des lots de 10 $ et de 20 $ à cette loterie, mais n’avait jamais obtenu le lot PLINKO, qui permet de faire tomber un disque sur un véritable tableau de jeu.

« Au Casino de Montréal, elle ne s’attendait pas à décrocher le gros lot. Ce moment inoubliable restera gravé dans la mémoire de Mme Jomphe longtemps », ajoute Loto-Québec.

Voici une vidéo de la gagnante :