Des ponts, des coupes de cheveux, des candidats à la mairie…Les poissons d’avril pullulent sur la Côte-Nord

En ce 1er avril, il faut se méfier de certaines publications sur les réseaux sociaux. De nombreuses organisations sur la Côte-Nord ont réalisé des poissons d’avril. En voici quelques-uns :

Un pont à Havre-Saint-Pierre

La Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan a annoncé l’ouverture d’un nouveau pont reliant Havre-Saint-Pierre à l’île du Havre. Ce « premier lien » permettra aux voitures, aux camionnettes, aux vélos et aux piétons de traverser à la réserve de parc et de profiter des incroyables possibilités de randonnée et de camping que l’île offre. Ce poisson d’avril fait référence aux visiteurs du parc qui demandent s’il y a un pont pour accéder aux îles de l’Archipel-de-Mingan, explique-t-on.

Une liaison aérienne avec la Norvège

Pour son poisson d’avril, Tourisme Côte-Nord a fait référence à sa campagne publicitaire qu’elle a lancée dernièrement. Dans celle-ci, un Norvégien confond les paysages de la Côte-Nord avec la Norvège. Tourisme Côte-Nord a donc poussé la blague en ce 1er avril en affirmant que l’aéroport international de Sept-Îles a accueilli son tout premier vol direct de Norwegian Air qui contenait 210 passagers en provenance d’Olso.

Poisson d’avril de Tourisme Côte-Nord Photo Tourisme Côte-Nord.

Dans la même lignée, Vacances Inter Inc a annoncé que les touristes norvégiens se dirigeraient à Anticosti pour leur périple nord-côtier. « Au programme, parapente nautique avec les chevreuils, plongée en apnée avec une loutre guide et motomarine dans le canyon-de-la-Vauréal », écrit l’agence de voyages.

Image Vacances Inter Inc

Le Pont arrive

La page Facebook Escorte Routière Baie-Comeau pilot car service a aussi réalisé un poisson d’avril. Elle a annoncé que c’est aujourd’hui que serait transportée la première pièce pour le pont sur le Saguenay.

Image Escorte Routière Baie-Comeau pilot car service

Changement de coupe de cheveux

L’entreprise de marketing nord-côtière Élan. — accélérateurs d’affaires a aussi mis en scène un poisson d’avril. Elle a annoncé que ses deux dirigeants avaient procédé à une restructuration qui s’accompagne de changements au niveau capillaire. Depuis les débuts de l’agence, on disait souvent que Jeff Dufour Tremblay, c’était la tête, et que John-James Blanchette, les cheveux.

« Être la tête, c’était censé être flatteur… jusqu’à ce que je réalise que tout le monde sous-entendait que j’étais chauve », affirme Jeff Dufour Tremblay.

« Pis moi, être les cheveux, c’est ben le fun… mais tsé, à un moment donné, j’aimerais ça être reconnu pour autre chose que mon volume », explique John-James Blanchette.

John-James Blanchette et Jeff Dufour Tremblay changent de coupe de cheveux. Image Élan. — accélérateurs d’affaires

Justin Trudeau à Sept-Îles

Pour son poisson d’avril, l’Organisme des bassins versants de Duplessis a mis en scène l’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Ce dernier a profité de son temps libre pour aller visiter les bureaux de l’organisation à Sept-Îles.

« Quelle ne fut pas notre surprise de voir Justin Trudeau débarquer chez nous aujourd’hui ! Après avoir pris le temps de magasiner des essentiels pour la saison (on soupçonne des bottes de pêche et un imperméable), il est venu s’informer sur nos projets en lien avec l’eau douce et la conservation », affirme l’OBV Duplessis pour ce poisson d’avril.

Justin Trudeau en visite à l’OBV Duplessis. Photo OBV Duplessis

Un premier candidat à la mairie de Sept-Îles

L’entrepreneur septilien Frédéric Gagnon a annoncé qu’il se présentait à la mairie de Sept-Îles pour son poisson d’avril. Parmi les projets qu’il souhaite réaliser, il y a un nouvel édifice pour la mairie, une troisième glace, deux quartiers résidentiels et un centre multisport. De plus, s’inspirant du président américain, il annonce qu’il financera tous ces projets avec des tarifs de 25 % sur l’électricité de SM-3 et sur les matières premières qui sortent du Port de Sept-Îles.

« Avec 18 bateaux dans la baie, je ne peux pas croire qu’on ne peut pas avoir un peu d’argent », écrit-il.