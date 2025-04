Un balado sur les mémoires de Hauterive

Un nouveau balado est lancé aujourd’hui par la Ville de Baie-Comeau pour souligner l’histoire de Hauterive, l’ancienne municipalité devenue le secteur Mingan de Baie-Comeau et qui célébrerait ses 75 ans cette année.

Intitulée Les mémoires de Hauterive, cette production réalisée par Daniel Le Saunier, comportera 13 épisodes dont le premier a été dévoilé le 1er avril.

Le balado relate le développement et la vie quotidienne des habitants de Hauterive durant la période de 1950 à 1970. Les épisodes sont des témoignages de personnes ayant vécu ou vivant toujours dans la Manicouagan. On y raconte une autre époque que les générations actuelles et celles à venir peuvent ainsi découvrir.

« J’ai grandi à Hauterive dans le courant des années 60 et mes enfants y sont nés. Ces dernières années, l’occasion m’a été donnée d’approfondir l’histoire de cette ville. J’ai voulu recueillir la parole vivante de ces gens des premières heures, arrivant de partout, souvent sans grands moyens », divulgue le réalisateur Daniel Le Saunier.

« À l’écoute de leurs témoignages, c’est la vie de tous les jours que l’on découvre, révélatrice de l’état d’esprit de ces femmes et de ces hommes venus se donner un avenir dans cette ville pas comme les autres », ajoute-t-il.

À la Ville de Baie-Comeau, on a tenu à écouter une demande citoyenne. « En 2018, lors de l’élaboration de la Politique culturelle, plusieurs citoyens et citoyennes nous ont mentionné que ce pan de notre histoire ne se retrouvait nulle part et n’était pas mis en valeur. Nous avions un devoir de rendre cela tangible », explique Marika Savoie-Trudel, agente de développement culturel à la Ville de Baie-Comeau.

C’est pourquoi l’instance municipale a travaillé avec Daniel Le Saunier pour recueillir des témoignages de gens ayant vécu les premières heures et le développement de l’ancienne ville de Hauterive.

Un épisode par semaine

Le balado Les Mémoires de Hauterive sera rendu disponible sur le site Internet de la Ville de Baie-Comeau : www.ville.baie-comeau.qc.ca/services/information/balados-et-chroniques.

Le premier épisode intitulé Grandir sur la ferme Trudel est déjà publié. Puis, un épisode par semaine sera dévoilé jusqu’à la fin juin.

Rappelons que cette série balado a été réalisée grâce à l’appui de la Ville de Baie-Comeau en marge de son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

Pour écouter le premier épisode :