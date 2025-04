Les stations de recherche et sauvetage de la Côte-Nord ouvrent pour la saison 2025

Les stations saisonnières de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne de Havre-Saint-Pierre, Kegaska et Tadoussac ont repris leurs activités le 2 avril.

Les stations sont situées à des endroits stratégiques, de façon à pouvoir porter secours le plus rapidement possible, et à réduire le nombre et la gravité des incidents maritimes de même que les risques pour l’environnement. Ces stations sont en service d’avril à novembre tous les ans.

« La température de l’eau des voies navigables à cette période de l’année reste très basse, et l’eau prend beaucoup plus de temps à se réchauffer que l’air », déclare la Garde côtière canadienne, par voie de communiqué, affirmant que les plaisanciers doivent s’assurer de prendre les précautions nécessaires lorsqu’ils se trouvent sur les voies navigables ou à proximité.

« Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source d’information en prévision de la saison de navigation de plaisance », ajoute l’organisation fédérale.

Les urgences sur l’eau peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, sans frais (au Canada) au 1-800-267-7270, par radio VHF sur la voie 16 (156,8 MHz), par appel sélectif numérique (ASN/VHF) sur la voie 70, et par radiofréquence MF 2182 kHz. Si le service sans frais n’est pas disponible (au Canada et aux États-Unis), composez le 613-965-3870.