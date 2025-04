Plus de 50 spectacles en quatre jours à Tadoussac

L’équipe du Festival de la chanson de Tadoussac est « fière et fébrile » de dévoiler la programmation de sa 41e édition, qui réunira une belle brochette de vieux de la vieille ainsi que des coups de cœur de la relève musicale québécoise.

L’événement se tiendra du 12 au 15 juin, et réunira des artistes établis comme Québec Redneck Bluegrass Project, Ariane Moffatt, Grimskunk et Marie-Pierre Arthur.

Klô Pelgag, Adib Alkhalidey, Les Deuxluxes et Ariane Roy se joindront à la valse, en plus des « récentes trouvailles » de l’équipe du Festival en France, soit PAR.SEK et Maïa Barouh.

Ariane Moffatt, qui vient tout juste de sortir un nouvel album, offrira une prestation durant le festival. Photo Adem Boutlidja

Comme chaque année, une place est conservée aux artistes nord-côtiers. On retrouve dans la programmation Matiu, D’Jef, Éric Cyr et Simon Gaboury, ainsi que le duo Hauterive composé de Mara Tremblay et Catherine Durand.

Une place est attribuée aux artistes locaux et originaires de la région. Le groupe Hauterive, dont fait partie la Baie-Comoise Mara Tremblay, sera en spectacle. Photo courtoisie

Plus d’une quarantaine d’artistes se produiront sur une dizaine de scènes intérieures et extérieures aménagées partout dans le village. L’Acadie sera encore célébrée avec les artistes comme les Hay Babies, Sylvie Boulianne et Écarlate.

Les auteurs-compositeurs-interprètes émergeants qui participeront aux chemins d’écriture, seront Myriam Bois, Sylvie Boulianne, Marion Cousineau, Kourage, Luan Larobina, Naufrageuses, Victoria Delarozière et Pierres.

Les chemins d’écriture ont d’ailleurs été fréquentés par les artistes Klô Pelgag, Stéphanie Boulay, LiKouri et Benoît Paradis qui prendront part au Festival.

Quelques activités gratuites feront leur apparition comme le concours de sculpture sur sable, un quiz musical et les projections de l’Office national du film, entres autres.