Une campagne pour soutenir la créativité de la jeunesse nord-côtière

Panache art actuel lance sa première campagne de sociofinancement avec La Ruche Côte-Nord pour faciliter l’accès aux arts contemporains et numériques pour la jeunesse nord-côtière.

Cette campagne aidera à financer le projet Les Incubateurs créatifs, une initiative visant à stimuler les futurs créateurs de la région en leur permettant de rencontrer des artistes établis, tout en explorant de nouvelles pratiques créatives.

« On s’est rendu compte que souvent, les [15 à 29 ans] sont plus gênés et ils ne vont peut-être pas venir vers nos activités », explique Julie Godin, directrice générale et artistique de Panache art actuel. « On a beaucoup d’activités qui rejoignent cette tranche d’âge là, alors c’est pour ça que l’on a créé ce projet. »

Grâce à des ateliers interactifs et des échanges inspirants, Les Incubateurs créatifs aidera à plonger les jeunes artistes à s’immerger dans le monde de la création.

Chaque dollar amassé dans le cadre de cette campagne sera doublé par le Fonds Mille et UN pour la jeunesse, pour amplifier l’impact du projet et garantir sa viabilité à long terme.

Il est possible de supporter la campagne de Panache art actuel via le site Web de la Ruche. Les contributeurs pourront bénéficier d’offres uniques comme des aventures en territoire nord-côtier, des œuvres d’art uniques, ainsi que des rencontres exclusives avec les artistes.