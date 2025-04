Élections fédérales | Mélanie Dorion multiplie les rencontres 

En campagne depuis une dizaine de jours, la candidate conservatrice dans la circonscription de Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, Mélanie Dorion, a réalisé plusieurs rencontres afin de bien connaître les enjeux de la région.

Au cours de la dernière semaine, elle a notamment été présente dans la Manicouagan. Elle a pu y rencontrer des supporteurs et des commerçants.

« Il faut que je sache ce qui passe et ce dont les gens ont besoin. Mon but c’est de partager le plus d’informations possible sur notre parti, mais on fait de la politique aussi pour aider les gens », affirme Mme Dorion.

Elle a aussi profité de son passage dans la Manicouagan pour rencontrer le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, et discuter avec le préfet de la MRC, Marcel Furlong. Elle a pu discuter avec eux de nombreux enjeux comme le transport aérien, la démographie, le logement, l’économie ou le pont sur le Saguenay.

Pour la prochaine fin de semaine, la candidate conservatrice fera du porte-à-porte dans la région de Sept-Îles. Puis, durant la semaine du 7 avril, elle se rendra dans la Minganie.

« Je veux discuter avec eux de l’enjeu de la pêche. J’ai besoin de comprendre ce dont les gens ont vraiment besoin », dit-elle.

La candidate conservatrice souligne aussi le travail des militants, qui sont encore plus importants, selon elle, dans une région comme la Côte-Nord, parce qu’en raison de la grandeur du territoire, ils permettent d’assurer une présence partout.