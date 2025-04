Le taux de chômage augmente à 6,7 % au Canada en mars

L’économie canadienne a perdu 33 000 emplois au mois de mars, ce qui représente la première diminution de l’emploi au pays depuis janvier 2022, rapporte Statistique Canada.

En conséquence, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 6,7 % le mois dernier, en hausse par rapport à 6,6 % en février.

Cette baisse de l’emploi annule une partie des gains réalisés par l’économie à la fin de l’année dernière et en janvier.

L’Ontario et l’Alberta ont été les deux provinces les plus touchées par les pertes d’emplois, alors qu’il s’est perdu 28 000 postes en Ontario et 15 000 en Alberta.

Le recul à l’échelle nationale s’explique par la perte de 62 000 emplois à temps plein, compensée partiellement par une hausse de l’emploi à temps partiel.

Le secteur du commerce de gros et de détail a perdu 29 000 emplois en mars, ce qui annule en partie l’augmentation de 51 000 emplois enregistrée en février.

Le secteur de l’information, de la culture et des loisirs a perdu 20 000 emplois le mois dernier.

Au Québec, le taux de chômage a connu une hausse de 0,4 point de pourcentage pour s’élever à 5,7 %.

Selon Statistique Canada, l’emploi est demeuré stable pour un quatrième mois consécutif dans la province. L’augmentation du taux de chômage est donc attribuable à une hausse du nombre de personnes à la recherche de travail.