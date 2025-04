Expédition 51 : amener les touristes plus loin

Tourisme Côte-Nord a commencé une série d’ateliers pour faire connaître et développer son projet Expédition 51. L’objectif est de promouvoir un nouveau circuit, invitant les touristes à se déplacer plus loin sur la Côte-Nord.

Expédition 51 est une collaboration interprovinciale qui a pour but de faite rayonner le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

« L’engouement, il est là. On le voit de plus en plus dans les salons et partout où on va. On a beaucoup de questions par rapport à Expédition 51 », fait savoir Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

« On avait un casse-tête depuis plusieurs années pour amener les gens dans ces régions-là, ces MRC-là, qui sont un peu plus loin, constate-t-elle. On a déjà de la difficulté à amener les gens au bout de la route 138. C’est un défi chaque année d’amener les gens de plus en plus loin pour découvrir la Côte-Nord. »

Promotion et développement

C’est pourquoi l’organisation souhaite améliorer la promotion de ce circuit en réalisant des ateliers pour prendre le pouls sur les enjeux ou encore les améliorations à apporter. « De quelle façon pourrait-on faire une meilleure promotion du circuit ? » demande Mme Francoeur-Côté.

« L’objectif est de fédérer l’écosystème touristique autour de ce produit. On veut donc parler aux acteurs du milieu, qui peuvent jouer un rôle autant dans la promotion que le développement du circuit », précise-t-elle.

Il faut savoir qu’Expédition 51 est un voyage complexe. « Ce n’est pas un petit voyage. Il faut être bien préparé pour profiter de ce séjour. C’est ce qu’on tente de faire avec ces ateliers. »

Tourisme Côte-Nord espère surtout, grâce à ces rencontres, faire comprendre l’importance de ce circuit pour les régions qui y sont représentées et faire comprendre toutes les initiatives qui en découlent.

Un nouveau site web, qui vient avec une nouvelle carte, des informations pratiques et une panoplie d’outils « pour le visiteur en quête d’aventure », c’est ce que l’organisation propose.

