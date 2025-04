Jour 15: prix des loyers, dépendance aux drogues et achat local

Au 15e jour de la campagne électorale fédérale, il a été question du contrôle des prix des loyers, de la dépendance aux drogues et de l’achat local.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a présenté dimanche un plan sur le logement qui inclurait la mise en œuvre d’un instrument de contrôle national des loyers.

Un gouvernement néo-démocrate bannirait la fixation des prix des loyers et la collusion entre les géants de l’immobilier, «y compris l’utilisation de plateformes de données partagées et d’outils de tarification coordonnés».

Il s’agirait également de reconnaître le droit des syndicats de locataires à négocier avec les propriétaires.

Le NPD présenterait une Charte des droits du locataire afin que les fonds fédéraux liés au logement ne soient accordés qu’aux provinces et aux municipalités «qui prennent des mesures concrètes pour contrôler les loyers et faire baisser le coût du logement».

Le chef du NPD a fait cette annonce dimanche matin lors d’un arrêt de campagne à Halifax.

Pour compléter sa liste de candidats, le parti a aussi annoncé le retour de l’ancienne députée Ruth Ellen Brosseau comme candidate dans Berthier-Maskinongé, en Mauricie.

Dimanche soir, M. Singh se rendait à Montréal pour prendre part à l’émission «Tout le monde en parle» de Radio-Canada.

La crise des surdoses

En campagne en Colombie-Britannique, le chef conservateur Pierre Poilievre a annoncé un plan visant à financer des traitements de rétablissement pour 50 000 personnes aux prises avec une dépendance aux drogues.

M. Poilievre a affirmé que les conservateurs financeraient la stratégie conservatrice en coupant dans les programmes d’approvisionnement sécuritaire existants du gouvernement fédéral et en poursuivant les fabricants d’opioïdes en justice.

Il compte interdire les sites de consommation supervisée à moins de 500 mètres des écoles, des garderies, des terrains de jeux, des parcs et des maisons de retraite, et veut imposer des règles plus strictes d’encadrement.

M. Poilievre a de nouveau parlé de ces sites pour un approvisionnement sécuritaire comme d’un «désastre total» en Colombie-Britannique et ailleurs.

Encourager les PME

Pour encourager l’achat local, le Bloc québécois réclame une exemption de TPS sur les biens d’occasion achetés en magasin ainsi que sur les factures de réparation chez les cordonniers, couturières et autres.

Faisant campagne à Boisbriand, le chef Yves-François Blanchet a présenté dimanche des propositions pour encourager les PME.

Outre l’exemption de TPS, le Bloc demande également à Postes Canada d’offrir aux PME le même tarif qu’aux grandes entreprises qui bénéficient d’un rabais lié au volume.

Il souhaite aussi une réduction des frais d’interchange par les compagnies de carte de crédit.

Après deux semaines de campagne électorale, le chef bloquiste a laissé entendre que son parti devrait monter dans les sondages à mesure que l’attention des électeurs grandira en route vers le scrutin du 28 avril.

Les sondages suggèrent une ascension du Parti libéral du Canada (PLC) au pays, mais aussi au Québec, et certaines circonscriptions bloquistes pourraient être menacées, selon les données des modèles d’agrégation des enquêtes d’opinion.

Carney en soirée à Victoria

Le chef libéral Mark Carney ne tenait pas d’événement de campagne dans la journée, et devait se rendre en soirée à Victoria, en Colombie-Britannique, pour rencontrer des citoyens et des candidats locaux et s’adresser aux médias.

La veille, M. Carney avait promis de renforcer la formation et l’aide aux travailleurs qualifiés. Il avait fait son annonce dans l’édifice de la section locale 793 de l’International Union of Operating Engineers (IUEO), un syndicat dont il a obtenu l’appui.