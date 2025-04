Le Carrefour Solidaire HCN veut s’agrandir

Le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord agrandira ses installations au cours des prochains mois pour créer un plus grand espace pour sa friperie, qui bénéficiera autant aux employés de l’organisme qu’à ses clients.

La bâtisse qui abrite le Carrefour et son équipe d’employés et de bénévoles va s’agrandir dans les prochains mois et ce sera l’aboutissement d’un projet qui date de quelques années déjà.

« On agrandit de près de 50 % vers l’extérieur, et tout l’espace actuel va devenir la friperie », dévoile la directrice de l’organisme, Nathalie Beaudoin, qui ne cache pas sa bonne humeur face au travail accompli.

« On est bien contents que ça aille de l’avant, car ça fait trois ans qu’on travaille sur le projet », ajoute-t-elle.

Le projet comporte trois phases et le Carrefour sollicite l’aide de la population via une campagne de sociofinancement avec l’entreprise La Ruche Côte-Nord, qui prendra fin le 31 mai pour atteindre son objectif de réduction du gaspillage du textile.

Récupérer le textile

Les fonds amassés serviront à « maximiser tout ce qui est tri textile », avec l’achat de matériel qui facilitera le travail des employés tout en leur donnant plus d’espace pour travailler.

« Il y aura beaucoup de nouveau matériel qui va aller dans le nouvel espace, comme de nouveaux bacs, des tables ajustables, une machine à coudre, des outils et une pesée », énumère Mme Beaudoin.

La directrice estime qu’un meilleur espace de tri et de transformation permettra à l’organisme d’envoyer moins de textile à l’écocentre et réduira ainsi le gaspillage.

Cette dernière parle aussi d’ateliers de sensibilisation et de transformation textile qui restent à déterminer, mais qui se feront dans un espace « plus adapté ».

Plus d’espace pour les employés

La configuration actuelle de l’arrière-boutique du Carrefour est « assez serrée », car l’espace de repos pour les employés et les services de récupération alimentaire et de tri textile se côtoient simultanément.

Nathalie Beaudoin explique que tout ça sera démêlé dans le nouvel espace, qui réunira tout à la fois une salle de réunion, une salle de lavage, un espace de déchargement pour les dons ainsi que les nouveaux bureaux pour les employés.

Présentement, les bureaux ne sont pas adaptés pour les besoins actuels de l’organisme.

« Les travailleurs de rue sont trois dans un même bureau, et on a tellement de stock qu’il faut en mettre dans les bureaux. C’est plus un entrepôt que des bureaux en ce moment », remarque la directrice à la blague.

Première phase

Il s’agit de la première phase d’un projet en trois étapes qui totalisera 750 000 $ d’investissements.

Le total des subventions confirmées s’élève à 370 000 $, grâce à la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et les Banques alimentaires du Québec. Elles permettent d’aller de l’avant avec cette première étape.

« Ce qui est important pour nous, c’est de terminer la première phase. Quand même que la deuxième phase irait dans un an, c’est moins grave », évalue-t-elle.

Les travaux d’agrandissement commenceront dès que possible aux dires de la directrice, qui attend le permis de la municipalité pour lancer les travaux.

La deuxième phase se concentrera à mettre à niveau le présent bâtiment qui sera entièrement dédié à la friperie notamment pour réparer le plancher et le revêtement extérieur.

Finalement, la troisième étape servira à embellir la nouvelle construction avec une nouvelle pancarte et de l’aménagement extérieur.