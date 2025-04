Un ours polaire errant et massif visite le Labrador et le Québec

Walter Bolger a dû freiner brusquement à cause d’un barrage routier inhabituel dans le sud du Labrador cette semaine.

Jeudi, ce chasseur de phoques de 62 ans conduisait avec sa femme à West Saint Modeste, à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsqu’un énorme ours polaire a traversé la route en se dirigeant tranquillement vers un groupe de maisons.

L’animal, au peloton de tête, s’est ensuite servi une collation dans une poubelle, sans se laisser décourager par les cris paniqués d’un voisin âgé. M. Bolger a klaxonné à plusieurs reprises, mais cela n’a rien changé, a-t-il dit.

«Il est son propre patron», a expliqué M. Bolger en entrevue. Il a estimé que l’ours mesurerait près de 3 mètres de haut s’il se tenait debout sur ses pattes arrière.

C’est le printemps, la saison des repas pour les ours polaires, et M. Bolger a indiqué que l’ours qui visitait sa communauté jeudi s’était probablement régalé des phoques se prélassant au soleil sur la banquise au large de la côte sud-est du Labrador.

L’animal aurait nagé jusqu’au rivage mercredi, à environ 35 kilomètres de là, à Red Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador, a indiqué M. Bolger. Vendredi, il se promenait à Blanc-Sablon, au Québec, près de la frontière avec le Labrador.

L’ours a emprunté la route panoramique menant à West Saint-Modeste, en empruntant une piste de motoneige aménagée depuis la ville voisine de Pinware, a précisé M. Bolger.

Les responsables de la faune de Terre-Neuve-et-Labrador ont publié un avertissement sur les réseaux sociaux jeudi soir, indiquant que l’ours se déplaçait vers le sud depuis Pinware, le long de la côte. Les résidents devraient garder leurs animaux de compagnie à l’intérieur, selon l’avis.

«Les ours sont dangereux pour les chiens», a ajouté M. Bolger.

Colleen Carey a réussi à filmer l’animal alors qu’il traversait l’île Capstan jeudi, à environ quatre kilomètres au sud-ouest de West Saint-Modeste. On y voit l’ours, impassible, explorer des rochers, plissant les yeux au soleil et levant son museau noir pour renifler l’air.

«L’ours était énorme, a-t-elle écrit dans un message Facebook. C’était passionnant de voir une créature aussi belle et majestueuse.»

Certains membres de la communauté étaient inquiets de voir un animal aussi imposant et menaçant errer, surtout ceux qui avaient des animaux domestiques et de jeunes enfants, a-t-elle dit. Mais d’autres étaient tout aussi enthousiastes qu’elle, partageant en ligne des photos prises à bonne distance. Mme Carey a indiqué avoir déjà vu un ours polaire, mais de beaucoup plus loin.

«Nous voyons des ours polaires tous les deux ans, mais généralement pas aussi près de la communauté», a-t-elle ajouté.