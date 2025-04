1,3 G$ aux régions pour les cinq prochaines années

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a confirmé le renouvellement du Fonds régions et ruralité (FRR) avec une enveloppe de 1,3 milliard de dollars pour les cinq prochaines années.

La ministre en a fait l’annonce aujourd’hui, à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue à Baie-Saint-Paul, en compagnie des présidents de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Le FRR a été révisé « pour encore mieux refléter les réalités des communautés locales et répondre plus adéquatement aux besoins du milieu municipal », mentionne-t-on dans un communiqué.

Annuellement, 44 M$ serviront au volet du rayonnement régional, 170 M$ iront au développement territorial, une enveloppe de 28,5 M$ sera remise pour la vitalisation et 10 M$ vont aller à des commerces de proximité jusqu’en 2028-2029.

« L’aide annoncée lundi viendra aussi enlever 400 % de la paperasse administrative », a mentionné la ministre, grâce à la récente adoption du projet de loi 79 sur les contrats des organismes municipaux. Un élément qui viendra aider au manque de main-d’œuvre, selon le président de l’UMQ, Martin Damphousse.

Plusieurs élus régionaux étaient présents lors de l’annonce.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Son homologue à la FQM, Jacques Demers, accueille favorablement la bonification des montants. « On n’en avait pas eu assez dans le passé et manqué en cours de route. De voir qu’on double ce montant-là, je pense qu’on va ainsi se rapprocher de nos réels besoins » soutient-il.

Regroupements et fusions

Parmi les autres volets dans lesquels investira le gouvernement, 25 M$ seront réservés pour appuyer la mise en place de projets de coopération intermunicipale, tant en ce qui concerne la fusion de municipalité que de services.

« S’il y a question de regroupement ou de fusion avec des municipalités, les montants seront bonifiés de 50 % », ajoute la ministre Laforest.

Un élément que voit d’un bon œil le préfet de la MRC de Charlevoix, Patrick Lavoie, avec le projet de regroupement des services de sécurité incendie. « Les nouvelles ressources qui seront admissibles dans ce programme-là vont pouvoir faire baisser le coût de la facture aux municipalités qui embarqueront dans notre projet », mentionne-t-il.

« Ça donnera un portrait beaucoup plus précis de ce que les gens peuvent craindre. […] Des piscines intérieures, on veut tous en avoir, mais ça coûte une fortune. Donc, à partir du moment où on se partage ce type d’infrastructures là, on va beaucoup mieux collaborer au bénéfice de la population », complète le président de l’UMQ, Martin Damphouse.