Le Drakkar passe à la ronde suivante

Le Drakkar a confirmé sa qualification pour la ronde suivante, lundi soir, quand il a signé une victoire décisive de 6-1 sur les Eagles du Cap-Breton devant 2372 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Cette troisième conquête à domicile permet, du même coup, aux membres de l’équipage de remporter les honneurs de cette série huitième de finale avec quatre victoires contre deux.

En avance 2-1 après 40 minutes, les locaux ont explosé avec une poussée de quatre buts sans riposte au dernier engagement et les visiteurs de la Nouvelle-Écosse ne s’en sont pas remis.

Les Eagles ont pourtant bénéficié de plusieurs opportunités en avantage numérique, mais ont été incapables de venir à bout du gardien Lucas Beckman (20 arrêts) encore une fois très alerte devant son filet.

Plourde

Après avoir ouvert la marque en première période, l’attaquant Louis-Charles Plourde a remis cela en troisième avec une portée à l’emporte-pièce pour casser les reins de l’ennemi avec le quatrième but des siens.

À la suite du récent marathon de huit périodes de hockey présenté à Sydney, vendredi dernier, les deux équipes ont affiché des signes de fatigue durant la partie, mais les locaux ont démontré le plus d’énergie pour finalement atteindre le quart de finale.

Première étoile de la rencontre, le numéro 42 du Drakkar a avoué que le début de match était primordial et son premier but à la cinquième minute a été déterminant. « C’est vrai que cela a donné le ton. On a des fans incroyables et on a vite senti qu’ils étaient derrière nous », a résumé le vétéran de 19 ans.

Malgré l’absence de plusieurs joueurs clés, Plourde a donné le crédit à tous ses coéquipiers dans la conquête de cette série. « Il nous manque des gros joueurs, mais plusieurs se sont levés et contribuent à leur façon pour aider l’équipe à gagner. »

Résilience

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a aussi parlé de l’effort collectif de tous ses vikings. « Nous avons un groupe de joueurs très résilients qui ont su s’ajuster tout le long de la série et c’est ce qui a fait la différence », a résumé le pilote du navire.

Son vis-à-vis Louis Robitaille aurait souhaité mieux pour sa troupe, mais a tout de même donné crédit aux vainqueurs. « Leur gardien a été excellent toute la série et de leur côté, ils ont joué dans leur identité. Nous avons perdu le momentum du match avec toutes nos punitions en fin de deuxième période », a reconnu le dirigeant.

En vitesse

Alexis Michaud a salué son retour au jeu avec une performance d’un but et deux passes. Matyas Melovsky, Justin Gendron et Oliver Samson ont inscrit les autres filets des vainqueurs.

Le défenseur Aiden McCullough a été le seul à déjouer Lucas Beckman, qui a réussi l’arrêt du match, en deuxième période, quand il a volé Andrew Brown d’un arrêt spectaculaire avec la jambière.

Le Drakkar aura peu de temps de célébrer sa conquête. La prochaine mission s’annonce de taille face à l’équipe de tête de la LHJMQ, les Wildcats de Moncton. La prochaine série devrait se mettre en branle vendredi soir.