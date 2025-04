Marianne St-Gelais parmi les invités de Plan de match sur la Côte-Nord

Préparation mentale, importance du lien entraîneur-athlètes et retour après une blessure, ce sont les sujets essentiels aux entraîneurs qui seront abordés lors du rendez-vous Plan de match présenté par Loisir et Sport Côte-Nord, à la fin avril. Et parmi les conférenciers invités, l’Olympienne Marianne St-Gelais.

Les entraîneurs nord-côtiers des différents sports pourront enrichir leurs compétences et échanger avec des experts lors de cette journée de formation de Plan de match du 26 avril, à Baie-Comeau.

L’ancienne patineuse de vitesse courte piste, médaillée à deux reprises à Vancouver 2010 et une fois à Sotchi 2014, partagera les clés de sa carrière olympique. Elle mettra en lumière la force mentale, la résilience et la détermination, des éléments indispensables pour atteindre le sommet.

Marianne St-Gelais parlera aussi de l’importance de valeurs fondamentales à l’excellence sportive, telles que la persévérance, l’esprit d’équipe, l’adaptabilité et l’impact déterminant d’un entourage solide.

Les formateurs experts seront le Baie-Comois d’origine, Marc-Antoine Roussel, notamment consultant en performance mentale auprès de 200 athlètes, Vitor Ciampolini, spécialiste de la formation des entraîneurs et du développement positif des jeunes par le sport, ainsi que Sarah Croussette, bachelière en intervention sportive.

Cette dernière misera sur le développement humain, l’entraînement des habiletés mentales et les méthodes d’entraînement plus spécifiques « hors terrain », comme la cohésion de groupe ou le développement des habiletés motrices.

Inscription et frais

L’événement Plan de match 2025 se déroulera de 9 h 30 à 17 h le 26 avril. La collation et le dîner sont fournis.

Les entraîneurs participants qui demeurent à plus de 100 km de Baie-Comeau pourront assister gratuitement à la journée. Loisir et Sport Côte-Nord peut contribuer pour 50 % du coût de la chambre d’hôtel.

Pour ceux du secteur de Baie-Comeau, il en coûte 40 $ par personne.