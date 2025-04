Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan

Un smash pour la santé et 3 623 $ amassés

Grâce à l'engagement de l'Association régionale de Pickleball Baie-Comeau et au soutien des co-présidents d'honneur Yves Cyr et Pierre Roy, un montant de 3 623 $ a été amassé pour soutenir les soins de santé dans la région. Photo Fondation de la santé et des services sociaux Manicouagan