Une Escouminoise se lance en humour

Même une grossesse n’arrête pas Myriam Maltais dans sa mission : faire rire et développer l’humour en région.

L’Escouminoise a toujours rêvé de faire de la scène et a trouvé sa motivation en écoutant le Gong Show, une soirée à micro ouvert animée par les humoristes Charles Deschamps et Antoni Rémillard.

Enregistré au Bordel comédie club, le Gong Show laisse la chance à qui le veut bien de s’essayer en humour, et Myriam Maltais a été inspirée au point d’en écrire son premier numéro.

Depuis qu’elle est montée sur scène pour la première fois en octobre dernier lors d’une soirée d’humour à St-Honoré, elle a « instantanément eu la piqûre » du stand-up.

« Mon premier spectacle s’est vraiment très bien déroulé. Entendre les rires du public est certainement une des meilleures sensations au monde, et ça m’a donné le goût de continuer », révèle-t-elle.

Un été bien rempli

Inspirée par les classiques comme Rock & Belles Oreilles et Les Bleu Poudre ainsi que des humoristes bien établis comme Patrick Groulx et Louis-José Houde, Myriam Maltais parle de son style comme de l’anecdotique ponctué de moments trash.

« J’aime bien ce style un peu contraire à ce que je dégage comme personne, car certaines blagues plus trash surprennent le public et ça rend la chose encore plus drôle », fait-elle savoir.

Puisant ses inspirations des éléments de la vie ordinaire comme le confinement durant la COVID-19, sa vie de famille et son conjoint, l’humoriste indique qu’elle est pour l’instant la seule femme sur la Côte-Nord qui prend part à des soirées d’humour dans le circuit humoristique.

« Une chose est sûre, nous avons besoin d’humour dans nos vies plus que jamais avec tout ce qui se passe ces derniers temps, ce qui m’incite beaucoup à développer l’humour en région », divulgue-t-elle en entrevue avec le Journal.

Elle sera en spectacle au café le Kiboikoi des Escoumins le 9 mai et, plus tard dans l’été, au Saguenay. Son principal travail pour le moment est d’apprendre ses textes par cœur.

« On peut s’attendre à une fille qui apprend encore à gérer son stress sur scène, mais qui vous fera rire malgré son inexpérience », admet l’Escouminoise avec humour.