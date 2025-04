Élections fédérales | Action-Chômage Côte-Nord questionne les candidats

Dans la foulée d’une campagne électorale où la crise des tarifs occupe presque tout l’espace médiatique, Action Chômage Côte-Nord demande aux candidats de prendre position dans le dossier de l’assurance-emploi.

À cette fin, l’organisme leur a fait parvenir un document comportant quatre questions auxquelles ils sont invités à répondre par écrit. Les échanges questions-réponses seront publiés par la suite sur les médias sociaux d’Action Chômage.

« On en a assez des belles paroles, des déclarations d’intention et des mesures sans lendemain, dit Line Sirois, directrice générale d’Action Chômage Côte-Nord. Ce qu’il nous faut, ce sont des engagements formels de la part de nos élus. »

Mme Sirois parle au nom des employés de l’industrie saisonnière qui refusent d’être à nouveau « exclus de programmes fédéraux censés leur venir en aide », selon elle.

« Comme tout le monde, ils vont être frappés par les tarifs douaniers. Ils vont voir leurs heures de travail réduites sans pour autant bénéficier des mesures d’assouplissement prévues par d’éventuels projets pilotes gouvernementaux », ajoute la directrice qui veut profiter de la campagne électorale pour interpeller les candidats afin qu’ils fassent de l’assurance-emploi une priorité.

Les questions

Le document expédié aux candidats de la Côte-Nord comporte quatre questions. Les voici.

Question 1 : Une réforme de l’assurance-emploi a été maintes fois promise et repoussée. Quelles sont vos recommandations pour moderniser le régime d’assurance-emploi et faire en sorte qu’il réponde aux besoins de tous les travailleurs et travailleuses, notamment ceux de l’industrie saisonnière et les femmes ?

Question 2 : De nombreux organismes et syndicats réclament une norme universelle pour les prestations d’assurance-emploi, nécessitant seulement 420 heures de travail et offrant 35 semaines de prestations. Quelle est votre position sur ces demandes ?

Question 3 : Le « Trou Noir » de l’assurance-emploi continue d’affecter les milliers de travailleuses et travailleurs de l’industrie saisonnière sur la Côte-Nord, les laissant sans revenu entre la fin de leurs prestations et le début de leur prochaine saison de travail. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour éliminer définitivement ce « Trou Noir » ?

Question 4 : Si demain matin vous êtes élu. e, quelles actions concrètes vous engagez-vous à poser pour défendre au Parlement les besoins des travailleurs et travailleuses de l’industrie saisonnière de la Côte-Nord, qui sont un maillon indispensable de l’économie de la région ? Serez-vous prêt. e à exercer des pressions sur votre organisme national pour qu’il priorise ce dossier ?

Quelques statistiques

Le travail saisonnier est une réalité vécue partout sur la Côte-Nord, rappelle le groupe de défense des chômeurs qui met de l’avant quelques statistiques.

Le tiers (32,9 %) des employeurs parmi les 2 614 établissements recensés dans la région y ont eu recours l’année dernière. Plus de trois quarts de ces mêmes emplois se déroulent entre mai et septembre, les mois d’été étant les plus actifs.

« Par ailleurs, si l’on considère que la période d’emploi de plusieurs travailleurs de la région se termine en novembre, on constate que ceux-ci n’auront pas accès au projet pilote et aux mesures temporaires prévoyant l’élimination du délai de carence, la suspension des règles entourant le traitement des indemnités de cessation d’emploi et l’assouplissement de l’admissibilité à l’assurance-emploi », déplore Action-Chômage Côte-Nord.

Ces mesures annoncées par le gouvernement ne seront applicables que du 6 avril au 12 juillet 2025.

« Le système est brisé ! Il était déjà déficient avant que n’éclate la présente tempête économique, mais avec les spectres du chômage, des mises à pied, de l’inflation et de la récession qui se pointent à l’horizon, il faut rappeler à nos élus que c’est à eux de le réparer », conclut Line Sirois.