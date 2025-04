(PHOTOS) Le grand retour du gala du Club L’Envol

Après une pause de sept ans, le Club de gymnastique L’Envol a présenté son tout premier gala depuis 2017 les 4 et 5 avril.

L’événement, tenu dans la palestre du Club, soit à Portneuf-sur-Mer, a rassemblé des dizaines de jeunes gymnastes issus de toute la Haute-Côte-Nord, de Sacré-Cœur jusqu’à Baie-Comeau.

Pour les entraîneurs et les quelque 80 athlètes du club, cet événement marquait un moment fort de l’année, bien qu’il n’ait pas été la priorité de l’organisation, qui consacre l’essentiel de ses ressources à l’entraînement technique et à la compétition.

« Nos efforts sont dirigés vers l’apprentissage et le développement des gymnastes », explique Nancy Therrien, fondatrice et entraîneuse-chef du club.

Malgré un contexte météorologique difficile dans les jours précédant l’événement, les prestations ont été livrées avec aplomb.

Un club enraciné et en croissance

Fondé en 1998, le Club de gymnastique L’Envol en est à sa 28e année d’existence. Il a connu une évolution marquée depuis ses débuts modestes, alors qu’il ne disposait que de quelques tapis usagés et d’un vieux tremplin. Grâce à des campagnes de financement et des subventions, l’organisme possède aujourd’hui un inventaire d’équipement évalué à plus de 200 000 $.

Une énergie nouvelle pour aller plus loin

Le gala a reçu un accueil chaleureux du public. Plusieurs spectateurs assistaient à leur tout premier spectacle de gymnastique, et les commentaires recueillis étaient très positifs. Numéros de cirque, chorégraphies dynamiques, participation d’athlètes de tous les niveaux, bref le spectacle a su plaire par sa diversité.