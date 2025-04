Des chefs innus de la Côte-Nord à l’ONU 

Des chefs élus et des conseillers innus de la Côte-Nord seront à New York, la semaine prochaine, pour appeler à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) au Québec.

« Il s’agira de la participation la plus importante d’élus et élues des Premières Nations du Québec depuis plus de 20 ans à l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII), qui se tient au siège de l’ONU, à New York », souligne l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, dans un communiqué.

Sous sa coordination, la délégation comprend des représentants et représentantes des communautés de la Nation Innue (Ekuanitshit, Essipit, Mashteuiatsh, Matimekush-Lac John, Pakua Shipi, Pessamit, Nutashkuan, Unamen Shipu et Uashat mak Mani-utenam), des Premières Nations Anishnabe de Lac-Simon et de Kebaowek, ainsi que de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci.

La délégation compte parler de « la protection des terres et des eaux, la justice environnementale, la revitalisation des langues, la souveraineté des peuples autochtones et, plus largement, la nécessité d’une réelle mise en œuvre de la DNUDPA », explique-t-on.

« Nos Nations s’unissent pour amplifier notre voix collective afin de relever les défis actuels liés à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par les gouvernements du Québec et du Canada. Bien que chaque nation composant notre délégation soit confrontée à des problèmes spécifiques, notre objectif sous-jacent et principale préoccupation est de mettre en évidence les relations souvent compliquées avec les États et les défis systémiques à faire respecter les principes de la Déclaration de l’ONU », a déclaré le Chef de l’APNQL, Francis Verreault-Paul.