L’Envol rafle 22 médailles à Saguenay

Le Club de gymnastique L’Envol de Forestville s’est illustré lors de la compétition interrégionale qui s’est tenu à Chicoutimi le 30 mars. Les gymnastes ont récolté 22 médailles et 15 rubans.

Dans la catégorie R5 11-12 ans, on ne retrouvait que trois participantes. Eva Leonard a obtenu l’or à la poutre, l’argent au sol et au tumbling ainsi que le bronze au saut.

Toujours chez les R5, mais 15 ans et plus, sur une douzaine de compétitrices, Rosalee Desbiens a terminé avec le bronze au saut et le ruban de la 6e place au sol tandis que Mélodie Bouchard a régné au saut avec sa 1re position et est arrivée ex æquo avec sa compatriote au sol.

Du côté des R3 9-10 ans, les Nord-Côtières étaient en compétition avec 12 participantes. Clara Tardif a brillé en mettant la main sur les médailles d’or à la poutre et au trampoline, le bronze au saut, les rubans de 5e position au sol et au saut pour terminer en troisième position au total des appareils.

Mary-Jay T.-Roussy s’est emparée du bronze à la barre, de l’or en ex aequo au trampoline, du ruban de 5e place à la poutre pour se retrouver sur le podium à la 6e place au cumulatif. Sarah-Maude Girard a reçu l’argent à la poutre et le ruban de 4e place au saut pour terminer en 7e position.

Rosalie Imbeault, Adélie Tremblay et Charlotte Dufour en étaient toutes les trois à leur première compétition en R3. Rosalie a décroché le ruban de la 6e place au sol. Notons également les bonnes performances d’Adélie et Charlotte pour leur 7e place respectivement au tumbling et au trampoline.

Un total de 21 athlètes étaient en action dans la catégorie R3 11-12, dont Brittany Fournier du Club L’Envol qui a réussi à obtenir les rubans de 5e et 7e positions au saut et à la poutre. Deux nouvelles gymnastes dans cette catégorie ont fait bonne figure également, sans toutefois revenir avec une récompense. Il s’agit de Livia Laurencelle et Florence Girard.

Quant aux R3 13-14 ans, une seule participante du Club de Forestville s’est démarquée en recevant le ruban de la 6e position au saut.

Finalement, chez les R3 15 ans et plus, sur 5 compétitrices, Sarah Tremblay-Morin s’est emparée de l’or à la barre, de l’argent au sol et au trampoline en plus du bronze à la poutre, au tumbling ainsi qu’au cumulatif des appareils.

Rosalie Durand faisait également partie de la liste et a terminé en 4e position au saut, à la barre, à la poutre, au tumbling ainsi qu’au total des appareils.

Cette invitation regroupait tous les clubs du Saguenay ainsi que Baie-Comeau et Forestville. Les entraîneuses Joanie Brassard et Nancy Therrien accompagnaient les 15 gymnastes et se disent satisfaites de leur compétition.