(PHOTOS) Une soirée musicale pleine d’émotions à Forestville

La scène du Pavillon des Arts de Forestville a vibré au son des voix, des notes de piano et des accords de guitare à l’occasion du spectacle de fin d’année de l’école de musique de Forestville. L’événement a offert au public un concert tout aussi musical qu’émouvant.

Vingt numéros ont été présentés par des élèves âgés de 2 à 18 ans, dans un événement empreint de fierté et d’adieux marquants.

Des tout-petits du programme d’éveil à la musique jusqu’aux jeunes interprètes chevronnés, tous ont livré des prestations sincères, sous les regards attentifs de leurs proches.

Le spectacle, présenté chaque année pour clore la saison musicale, est devenu une tradition bien ancrée dans la communauté.

« C’est notre façon de démontrer tout le chemin parcouru par les élèves », a mentionné Marjolaine Boulianne, présidente du conseil d’administration saluant le courage des jeunes qui montent sur une scène comble.

Le groupe d’éveil à la musique animé par Sylvie Auger dans une garderie affiliée au CPE La Giroflée. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Un départ salué avec émotion

Cette édition 2025 était plus qu’un concert, elle marquait également la fin d’un chapitre important. Après plus de 30 ans de service, l’enseignante de piano et de chant, Sylvie Auger, pilier de l’école depuis sa fondation en 1993, a fait ses adieux à ses élèves.

« J’ai commencé dans le sous-sol de l’école primaire St-Luc, avec un vieux piano, les samedis matins », s’est remémorée Mme Auger, visiblement émue. « Mon objectif a toujours été de semer chez les enfants le goût d’apprendre, de reconnaître la belle musique, peu importe le style. »

Un hommage lui a été rendu par le conseil d’administration, ses élèves, mais aussi par sa propre fille et sa petite-fille, venues lire un témoignage rempli de reconnaissance. « Tu as planté tant de petites graines d’artistes au fil des années. Merci pour tout, maman », a-t-on entendu dans la salle, sous une pluie d’applaudissements.

Les élèves de Sylvie Auger étaient particulièrement émus de la voir quitter lors de la fin du concert. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Une relève assurée

Alors que Mme Auger quitte l’école, le professeur de guitare André Lajoie, lui aussi enseignant depuis 20 ans, poursuit l’aventure. Le CA travaille déjà à recruter une nouvelle ressource pour assurer la continuité, avec des possibilités d’ajouter des cours de violon, d’harmonica et même de composition musicale.

« Il n’y a aucun doute, l’école de musique de Forestville continuera de rayonner », a assuré Mme Boulianne.

Emmy Tremblay a chanté Un jour un enfant de Frida Boccara. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Anaïs Hamel Masseau et Zachary Tremblay ont interprété Imagine de John Lennon. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Le duo composé de Romy Tremblay et Olivia Lavoie a interprété Les Cactus de Jacques Dutronc. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Fabrice Charest a interprété quatre numéros durant le concert dont Voilà de Barbara Pravi. Photo Anne-Sophie Paquet-T.