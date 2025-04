Itinérance hébergée sur la Côte-Nord : un phénomène en forte hausse

Le 23 avril 2024, 122 personnes en situation d’itinérance hébergée ont été recensées dans la région, soit une hausse de 52 % par rapport au dénombrement d’octobre 2022.

C’est ce qui ressort du plus récent exercice d’énumération de l’itinérance hébergée, mené par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui révèle une progression marquée du phénomène sur la Côte-Nord.

On y apprend également qu’entre 2022 et 2024, la Côte-Nord a vu son nombre de personnes en situation d’itinérance hébergée passer de 82 à 122 individus, soit une augmentation de 40 personnes en seulement 18 mois. Ce bond s’inscrit dans une tendance nationale où l’on observe une hausse moyenne annuelle de 10 % de l’itinérance hébergée.

La région comptait ce soir-là 20 points de service offrant de l’hébergement, dont 12 exclusivement pour les personnes en situation d’itinérance, représentant une capacité totale de 149 places. Les 8 autres ressources, à vocation mixte (stabilité résidentielle et itinérance), offraient 73 places.

À l’échelle provinciale, le rapport souligne que le taux d’occupation moyen pour les hébergements destinés aux personnes en situation d’itinérance atteignait 85 %, un signe que le réseau est souvent à la limite de ses capacités.

Des pistes à explorer

Le MSSS souligne la nécessité de mieux coordonner l’accès aux ressources et de renforcer l’offre en logement et en accompagnement. Les intervenants locaux, les organismes communautaires et les autorités régionales devront conjuguer leurs efforts pour freiner une tendance qui semble bien ancrée.

« L’énumération permet de suivre l’évolution de l’utilisation des services d’hébergement par les personnes en situation d’itinérance », peut-on lire dans le rapport publié le 4 avril.

Une meilleure accessibilité au logement social, un soutien accru à la réinsertion, et un financement pérenne des ressources d’hébergement sont au cœur des recommandations formulées à la suite de cette énumération.

À lire aussi :