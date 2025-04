Trois joueurs du Drakkar parmi les meilleurs espoirs du repêchage LNH

Le classement des espoirs en vue du repêchage de 2025 à Los Angeles, diffusé aujourd’hui par la centrale de recrutement, met de l’avant trois joueurs du Drakkar de Baie-Comeau.

Il s’agit de :

Lucas Beckman, 2e gardien nord-américain

Drew Allison, 127e patineur nord-américain

Alexis Mathieu, 130e patineur nord-américain

La liste finale contient 39 joueurs de la LHJMQ, soit 33 attaquants ou défenseurs – dont trois potentiels choix de premier tour – et six gardiens. Le Repêchage 2025 de la LNH aura lieu les 27 et 28 juin, à Los Angeles.

Le centre Caleb Desnoyers, des Wildcats de Moncton, demeure l’espoir de la LHJMQ le mieux classé, au septième rang en Amérique du Nord.



L’équipe de la LHJMQ la mieux représentée sur la liste finale est l’Armada de Blainville-Boisbriand, avec cinq joueurs, suivie des Remparts de Québec, avec quatre.



Les Huskies de Rouyn-Noranda, les Mooseheads d’Halifax, les Saguenéens de Chicoutimi, le Drakkar de Baie-Comeau et le Phoenix de Sherbrooke ont trois représentants chacun.