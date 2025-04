Près de 1,4 M$ pour les infrastructures municipales dans René-Lévesque

Une somme bonifiée de 1 392 442 $ sera investie dans les infrastructures municipales des villes et villages de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, vient d’en faire l’annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Ce montant est en provenance du Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028.

« Les municipalités ont besoin de ressources importantes pour entretenir et développer leurs infrastructures. […] Je suis fier de voir que les résidents de René-Lévesque pourront bénéficier d’installations plus modernes, plus efficaces et plus sécuritaires, rendues possibles grâce à cette aide bonifiée », commente M. Montigny.

Voici les sommes octroyées à chaque municipalité du comté de René-Lévesque.

Voici les sommes qui seront octroyées aux municipalités visées dans la circonscription de René-Lévesque. Photo courtoisie

Cette nouvelle découle de la bonification de 90 M$ annoncée au TECQ 2024-2028 par le gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants afin qu’elles puissent réaliser des travaux à leurs bâtiments municipaux.

Les municipalités pourront financer des projets de construction ou de rénovation de leurs infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, municipale, sportive ou de loisir. Pensons, par exemple, à un hôtel de ville, à un centre communautaire, à un parc public, à un centre de loisirs ou encore à un aréna.

« Ce coup de pouce supplémentaire permettra d’offrir des services essentiels de qualité aux citoyens ainsi que des lieux où ils pourront se réunir, se divertir ou encore bouger. J’ai déjà hâte de voir les différents projets qui verront le jour dans toutes nos régions! », déclare André Laforest.

Rappelons qu’en juillet 2024, Québec avait annoncé un investissement total de plus de 3,2 milliards de dollars pour les infrastructures municipales dans le cadre du Programme TECQ 2024-2028. La bonification de 90 millions s’ajoute à cette enveloppe, précisément à la contribution de 1 milliard de dollars du gouvernement.