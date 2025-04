Production d’énergie renouvelable : les municipalités délèguent à la MRC

Les huit municipalités de la Haute-Côte-Nord délèguent leurs compétences à la MRC de La Haute-Côte-Nord en matière de production d’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable. Même s’il n’y a pas de projet précis dans l’air, il s’agit d’une étape nécessaire aux futurs développements.

C’est en adoptant une résolution que les organisations municipales entérinent cette nouvelle entente intermunicipale. Certains conseils municipaux l’ont fait la semaine dernière et d’autres le feront au cours du mois d’avril.

Comme l’explique la mairesse de Forestville et préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, le plan d’action d’Hydro-Québec pour les prochaines années consiste notamment à développer les énergies renouvelables et la Haute-Côte-Nord pourrait avoir son rôle à jouer.

« On est tout à fait conscient que la Haute-Côte-Nord a une capacité de participer à ce plan d’action. On a un potentiel fort intéressant dans les trois énergies. On peut penser immédiatement à tout le développement éolien, mais c’est plus large. Il y a l’éolien, le solaire et encore l’hydroélectricité », commente l’élue.

Selon cette dernière, chacune des huit municipalités est en accord pour ne pas avoir à intervenir de façon individuelle avec Hydro-Québec. « On a un porte-parole, c’est donc cette délégation de compétences à la MRC », soutient Mme Anctil.

La Haute-Côte-Nord est ciblée comme un territoire qui va pouvoir participer au plan d’action de la société d’État, aux dires de la mairesse.

« On sait qu’il y a du rehaussement par rapport aux centrales hydroélectriques, on sait très bien qu’au niveau du développement éolien il y a un potentiel intéressant à mettre en valeur et Hydro-Québec parle aussi de l’énergie solaire », précise-t-elle.

« Une des démarches, c’est celle qu’on fait aujourd’hui », ajoute Micheline Anctil qui espère « un avenir porteur de bons développements » en termes de production d’énergie renouvelable.

Rappelons que deux postes électriques seront construits au nord de Forestville d’ici 2030 pour offrir une meilleure capacité au réseau actuel. Aucun projet éolien ou d’autres sources d’énergie n’a été annoncé pour le moment par Hydro-Québec.