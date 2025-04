La première Nord-Côtière à franchir le cap national

La Baie-Comoise Angela Lemire vient d’accomplir ce qu’aucune athlète nord-côtière n’avait réussi avant elle, soit décrocher une place pour représenter le Québec aux Championnats de l’Est du Canada en gymnastique artistique.

Âgée de 19 ans, l’athlète du Club de gymnastique de Baie-Comeau a su livrer une performance lui méritant une médaille de bronze et frôlant le top 3 des meilleures gymnastes du Québec dans sa catégorie de niveau 8 lors des Championnats québécois tenus à Blainville du 11 au 13 avril.

Son exploit historique survient au terme d’une saison jalonnée de détermination, de résilience et de progrès constants, a exprimé l’ensemble du Club de Baie-Comeau sur ses réseaux sociaux.

« Elle l’a faite », s’exclame son entraîneuse Gabrielle Saucier, encore émue du moment. « Elle est un exemple incroyable de persévérance et de détermination. Angela a non seulement relevé le défi, mais elle a aussi prouvé qu’il est possible de rêver grand, même en venant d’une région où les conditions d’entraînement sont loin d’être idéales. »

Angela Lemire a entamé la compétition en force avec ses deux agrès de prédilection, livrant des prestations au-delà des attentes de son entraîneuse aux barres et au sol.

Une chute à la poutre a semé une brève incertitude, mais la qualité de sa routine a permis de terminer la compétition au 4e rang sur 48 participantes, dont 87, au total sur la saison.

Sa plus grande surprise est lors de son gain de la médaille de bronze à la table de saut.

Ce classement la propulse officiellement au sein de l’équipe du Québec, qui participera aux Championnats de l’Est du Canada, une première dans l’histoire de la gymnastique nord-côtière.

« Le fait que je suis la première à me rendre là rendait cette compétition inatteignable à mes yeux », confie la jeune athlète. « Au final, cet accomplissement personnel est énormément significatif, mais pas seulement pour moi, pour tous ceux qui m’ont accompagnée dans mon parcours. »

La gymnaste souligne également l’importance de sa communauté et de son club dans cette réussite. « Je suis excitée et honorée de représenter le Québec, mais aussi notre petit club à cette compétition », conclut Angela Lemire.

Pour son entraîneuse Gabrielle Saucier, c’est un moment charnière pour le développement du sport dans la région. « Nous avons peu de matériel, des installations limitées et moins d’heures d’entraînement que dans les programmes sport-études », dit-elle. « Voir Angela réussir dans ces conditions, c’est la preuve que tout est possible. »