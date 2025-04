Le Drakkar est en vacances!

Le Drakkar a tout essayé, mais se retrouvent tout de même en vacances à la suite d’une autre défaite très serrée de 5-4, vendredi soir, face aux Wildcats de Moncton.

Grâce à ce triomphe, les visiteurs du Nouveau-Brunswick accèdent à la ronde suivante après avoir remporté cette série quart de finale avec quatre victoires contre une.

Victorieux en deuxième période de prolongation lors du match numéro 4, les chats sauvages ont toutefois eu chaud face à des adversaires très coriaces, qui ont effectué toute une remontée au cours du troisième engagement.

Dominés largement dans les deux premières périodes de la rencontre, les membres de l’équipage ont sonné la charge pour combler un recul de 0-4 grâce à quatre buts sans riposte au dernier tiers.

L’attaquant Skogen Schrott a couronné cette poussée fructueuse devant les 2502 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa quand il a enfilé le quatrième but des siens, 23 secondes après le but de son coéquipier Evan Bellamy.

But décisif

Les Wildcats ont toutefois jeté une douche froide aux locaux, 19 secondes plus tard, par l’entremise de Preston Lounsbury, qui a finalement inscrit le but gagnant dans ce gain dramatique.

Après avoir pris les devants 2-0 lors de l’engagement initial et 4-0 après deux périodes, les patineurs ennemis (27 lancers au but contre seulement 7 après 40 minutes de jeu) semblaient en plein contrôle, mais ont toutefois eu très chaud.

« C’est sûr que le début de match a été difficile. Les joueurs étaient nerveux et jouaient surtout pour ne pas perdre. On a parlé après la deuxième période. Ils avaient le choix d’abandonner ou bien de se battre et c’est ce qu’ils ont fait en troisième », a commenté fièrement le pilote Jean-François Grégoire.

Malgré le retard de 3-1 dans la série, l’entraîneur-chef a de nouveau parlé de la résilience de ses hommes. « Il y a eu plusieurs blessés pour le début des séries. Des joueurs étaient amochés et ont continué de jouer et, à ce niveau, je leur lève mon chapeau. »

Outre le match inaugural (défaite de 7-0), le Drakkar a été dans le coup dans les quatre parties suivantes. « C’était important de compétitionner pour l’ensemble, l’équipe et les partisans et c’est ce que les gars ont fait. »

En vitesse

Adam Fortier-Gendron, Juraj Pekarcik, Markus Vidicek et Julius Strumpf ont aussi déjoué le gardien de but Lucas Beckman qui, malgré l’élimination de son équipe, a été la vedette incontestée de cette série.

Louis-Charles Plourde, Alexis Michaud ont inscrit les autres filets du Drakkar face au cerbère Rudy Guimond, qui montre un dossier intraitable de 21-0 depuis qu’il a joint les rangs de la LHJMQ.

Cette défaite en cinq parties a signifié la fin de carrière junior pour le capitaine Anthony Lavoie, le Tchèque Matyas Melovsky (trois mentions d’assistance) et le troisième joueur de 20 ans du Drakkar, l’attaquant Jules Boilard.