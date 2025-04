Le prix du chocolat est élevé à Pâques en raison du prix du cacao

La flambée des prix du cacao continuera d’avoir un impact sur le prix du chocolat à Pâques, selon des experts, et les consommateurs rechercheront probablement de bonnes affaires pour remplir leurs paniers.

Les prix du cacao ont fortement augmenté ces deux dernières années, les récoltes des principaux pays producteurs ayant été durement touchées par plusieurs facteurs, notamment des conditions météorologiques extrêmes.

Les prix du cacao sur les marchés financiers ont dépassé les 12 000 $ US la tonne en 2024. Récemment, ils ont oscillé autour de 8000 $ US la tonne, mais ce niveau reste bien supérieur à celui d’avant, autour de 2000 $ US en 2022, selon les données de Refinitiv.

Pour les chocolatiers, augmenter le prix de leurs produits est une nécessité, surtout s’ils veulent maintenir la qualité à laquelle leurs clients sont habitués.

«Quand le prix du chocolat triple… on ne peut pas maintenir le même prix. C’est impossible, a déclaré Daniel Poncelet, propriétaire de Daniel Chocolates, à Vancouver. Nous fabriquons du chocolat haut de gamme, et nous ne pouvons pas ruiner notre activité en proposant un goût de moindre qualité.»

M. Poncelet estime que le prix de son lapin de Pâques en chocolat a doublé en l’espace de quelques années seulement.

Les prix des confiseries ont augmenté de 5,7 % en mars par rapport à l’année précédente, selon les données de Statistique Canada, dépassant ainsi l’inflation globale.

Le changement climatique signifie que les cultivateurs de cacao ont plus de mal à produire avec succès, car les récoltes sont affectées par la chaleur, la pluie et d’autres facteurs. Certains agriculteurs se tournent vers d’autres cultures, ce qui accentue la hausse des prix.

Les fabricants de confiseries ont constaté une certaine amélioration des prix du sucre en 2024, mais on ne prévoit guère d’amélioration pour les prix du cacao en 2025, a indiqué Financement agricole Canada dans son rapport 2025 sur les aliments et les boissons.

«Si les prix du cacao restent élevés et que les perturbations commerciales persistent, les marges seront encore plus réduites dans le secteur», indique le rapport.

Changement d’habitudes des consommateurs

Selon Jo-Ann McArthur, présidente de Nourish Food Marketing, les entreprises ne peuvent pas faire grand-chose pour atténuer des augmentations de coûts aussi importantes.

Outre l’augmentation des prix, ils peuvent réduire la taille de leurs produits, utiliser moins de cacao au profit du beurre de cacao, ou essayer de commercialiser leurs produits sous un angle plus haut de gamme, a-t-elle expliqué.

Les petites entreprises ont plus de mal à atténuer les hausses de prix, a-t-elle ajouté, mais les géants du chocolat n’en sont pas sortis indemnes.

Par exemple, Mondelez International, qui fabrique notamment le chocolat Cadbury et d’autres marques réputées de collations et de confiseries, prévoit une baisse de son bénéfice par action ajusté en 2025 en raison d’une «inflation sans précédent du cacao», comme l’a annoncé l’entreprise pour le quatrième trimestre en février.

M. Poncelet a déclaré que ses clients sont compréhensifs concernant les hausses de prix, mais il a remarqué qu’ils achètent en plus petites quantités qu’auparavant.

«Les gens n’achèteront pas une douzaine de lapins. Ils en achèteront peut-être un pour chaque enfant, et c’est tout», a-t-il affirmé.

De nombreux consommateurs modifient leurs habitudes d’achat en étant confrontés à la hausse des prix, a déclaré Joel Gregoire, directeur associé de l’alimentation et des boissons chez Mintel, une société d’études de marché.

Ces changements sont apparus clairement à la suite de l’inflation : les consommateurs se sont tournés vers les magasins au rabais, ont davantage recherché les soldes et les promotions, et se sont tournés vers des marques de distributeurs plus abordables.

Toutefois, pour les occasions spéciales, le calcul est différent, a précisé M. Gregoire. De ce fait, les parents soucieux de leur budget pourraient être prêts à continuer à dépenser pour du chocolat de Pâques, même s’ils adoptent une stratégie «haut-bas» consistant à faire des folies sur certains articles tout en économisant sur d’autres.

«Il faut que ce soit lié à une expérience particulière, et je dirais, vraisemblablement, à un souvenir futur, ce qui augmente les enjeux», a-t-il dit.

Mme McArthur a convenu que les consommateurs sont toujours prêts à faire des folies lors d’occasions spéciales, mais qu’ils pourraient se tourner vers des magasins plus soucieux des prix. Par exemple, elle a récemment remarqué un présentoir Lindt dans un magasin à un dollar.

«Le chocolat Lindt dans un magasin à un dollar est un bon compromis entre économies et folie», a-t-elle déclaré.

Des solutions

Les détaillants et les fabricants tenteront probablement d’offrir aux consommateurs un plus grand choix afin d’atténuer la hausse des prix, a dit M. Gregoire.

Cela pourrait inclure une «gradation», c’est-à-dire proposer un produit de meilleure qualité à un prix plus élevé, ainsi qu’une option plus abordable, a-t-il précisé.

Il existe une opportunité pour les marques détenues par les magasins, qui ont tendance à coûter moins cher que les grandes marques, a ajouté M. Gregoire.

Les entreprises pourraient également fabriquer des produits un peu plus petits, ce qu’on appelle la réduflation, ou proposer plusieurs tailles du même produit, a-t-il indiqué.

M. Poncelet a dit espérer une nouvelle baisse des prix du cacao, soulignant que le prix actuel, bien qu’élevé, est en nette baisse par rapport à la plus forte hausse de l’année dernière.

«J’ai signé des contrats pour les troisième et quatrième trimestres avec un prix plus avantageux», a-t-il affirmé.

«Cela signifie que nous pourrons peut-être baisser nos prix en conséquence à partir de juillet.»

Un point positif : Mme McArthur ne prévoit pas que les droits de douane affecteront les prix du chocolat à Pâques. Les effets des droits de douane sur les prix de détail mettent du temps à se répercuter sur la chaîne d’approvisionnement, a-t-elle expliqué, et de nombreux fabricants stockent des ingrédients depuis un certain temps.

Elle a également souligné que le gouvernement vient d’annoncer une suspension temporaire des droits de douane de rétorsion sur les ingrédients utilisés par les fabricants alimentaires canadiens, entre autres secteurs.

— Avec des informations de l’Associated Press