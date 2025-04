On se prépare à l’arrivée des touristes aux dunes de Tadoussac

Les dunes de Tadoussac seront prêtes à accueillir les milliers de visiteurs qui les visitent chaque saison.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la

Faune et des Parcs (MELCCFP) souhaite informer la population de Tadoussac sur les préparatifs.

Tout d’abord, les préposés à l’accueil et à l’entretien de la firme DEMSIS seront de retour dès le 10 juin, et ce, jusqu’au 28 septembre. Les toilettes et les poubelles seront installées sur le site dès le 9 juin.

Quant à la construction de l’escalier pour relier le haut du talus à la plage, elle débutera dans la

semaine du 22 avril. La fin des travaux est prévue pour la mi-septembre. Notons que l’escalier débutera près de la maison des dunes.

Le MELCCFP met en place plusieurs mesures pour diminuer les incidences sur le milieu naturel et les citoyens de Tadoussac, apprend-on dans un communiqué.

En voici quelques-unes :

– Évitement de la circulation des camions dans le village (dès que la circulation y est possible, l’entrepreneur circulera par le tronçon du chemin du Moulin-à-Baude provenant de la route 138);

– Territoire accessible (sauf la zone de chantier. L’accès à la plage se fera par le sentier de la caye à Edgar);

– Minimisation du déboisement;

– Évitement du bruit le matin en période de suivi de la migration des oiseaux;

– Surveillance archéologique;

– Mesures de sécurité autour du chantier.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter les responsables par courriel au dppn@environnement.gouv.qc.ca.