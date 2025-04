La collecte des encombrants est de retour en Haute-Côte-Nord

Le printemps est arrivé, la neige disparaît peu à peu et il sera bientôt le temps de se débarrasser de nos encombrants. Voici les modalités pour cette saison.

La MRC de La Haute-Côte-Nord rappelle que les encombrants doivent être en bordure de rue et triés. Les grandeurs des matières doivent être au maximum de six pieds. Les chargements dans une remorque ne seront pas collectés.

Différents matériaux sont acceptés :

• Débris de construction, rénovation et démolition, triés par matière, en petite quantité;

• Équipement de chauffage (chauffe-eau, tuyau de cheminée, chauffe-piscine);

• Électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, laveuse, climatiseur, etc.);

• Meubles et mobilier (divan, table, matelas et sommier, BBQ, bain, douches, toilettes, etc.);

• Portes et fenêtres;

• Tapis, couvre-planchers, bâches, toiles de piscine et abri d’auto (roulés).

Voici le calendrier des collectes pour le printemps 2025 :

Source : MRC HCN

Rappelons que les grosses ordures doivent être disposées sur le bord de la rue la veille du ramassage.

Pour toute question, communiquez avec la MRC de La Haute-Côte-Nord au 418 233-2102, poste 245 ou consultez son site Web : www.mrchcn.qc.ca.