Les Escoumins font découvrir le sport aux jeunes

La Municipalité des Escoumins offre maintenant des séances de découverte sportive à raison d’une fois par semaine pour les enfants de 3 à 8 ans, afin de les initier à différents sports disponibles dans la région.

Cette nouvelle initiative a tellement fait fureur que les inscriptions étaient presque déjà complètes après 24 heures, pour deux groupes de 14 enfants.

L’agente de développement à la Municipalité, Juliette Renard, raconte que l’idée a été mise sur pied à la suite de la volonté d’une mère de famille du village qui voulait que les jeunes bougent.

« Elle voulait que les jeunes de 3 à 8 ans puissent participer à davantage d’activités, et la Municipalité a embarqué dans le projet », fait-elle savoir.

Cette dernière rapporte que ce genre d’initiative est présente en ville, mais valide qu’elle n’existait pas dans le coin jusqu’à maintenant.

« Je trouve que c’est une très belle initiative qui pourrait être implantée dans d’autres municipalités. Les enfants adorent et ils ont hâte à chaque fois de découvrir de nouvelles activités », estime Juliette Renard.

Pour tous les goûts

Parmi les disciplines découvertes, on note le karaté, le badminton et la danse haïtienne, et plusieurs autres sont à venir jusqu’au mois de juin.

« Nous essayons toutes sortes de disciplines. Le yoga et le basketball s’en viennent bientôt. On essaie de faire des sports auxquels ils pourront s’inscrire une fois qu’ils seront plus grands », affirme l’agente de développement.

L’exercice repose pour l’instant sur les épaules de bénévoles, mais Mme Renard fait savoir que Loisir et Sport Côte-Nord trouvera du financement lors de la reconduite à l’automne.

« La prochaine fois on va laisser les inscriptions durer un peu plus longtemps. On a été étonné à quel point ça a bien fonctionné, et la prochaine fois on pourrait en avoir 2 ou 3 enfants de plus par groupe », révèle-t-elle.