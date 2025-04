Une nouvelle escale pour Hôtellerie Côte-Nord

L’entreprise Hôtellerie Côte-Nord s’agrandit et fait l’acquisition du motel La Croisière aux Bergeronnes, qui sera en opération dès cet été.

Après le complexe hôtelier Escoumins (anciennement l’hôtel Pelchat) et le Quatre saisons de Forestville, c’est au tour du motel à studios La Croisière des Bergeronnes de passer dans l’orbite de l’entreprise dirigée par Julie Tremblay et Stéphane Laprise.

La copropriétaire Julie Tremblay raconte que cette acquisition n’était pas nécessairement « dans les plans », mais qu’elle a suivi son cours durant les derniers mois.

Aux dires de cette dernière, l’ancien propriétaire Jean-Roger Otis était prêt à se consacrer à d’autres projets, et le motel doté de 13 studios sera prêt à temps pour la saison estivale.

Faire des tests

Julie Tremblay indique que la nouvelle acquisition sera l’opportunité parfaite pour conduire des tests.

La copropriétaire veut installer un système de bornes électroniques liées aux réservations en ligne.

« Ce serait pour éventuellement avoir des bornes d’accueil pour que les clients prennent possession de leur chambre eux-mêmes, sans avoir besoin de quelqu’un à la réception », révèle-t-elle.

Elle estime que trois nouveaux emplois seront créés par le biais de cette réorganisation, et que les employés sur place seront davantage dédiés au service client.

L’entrepreneure décrit les 13 studios de l’établissement comme un mélange entre un « petit chalet et la chambre d’hôtel », avec leur cuisinette et leur balcon individuel à l’arrière.

Aucune rénovation n’est prévue pour les unités, qui resteront telles quelles pour cette saison.

Saisonnier

Pour Julie Tremblay, le nouveau membre de la famille « a sa personnalité » comme les deux autres établissements de l’entreprise.

« On a trois types de chambres, et chaque établissement est différent. Comme la propreté et les accessoires en chambre, on veut que les gens aient un bon service à la clientèle et qu’ils soient bien accueillis partout », déclare-t-elle.

La copropriétaire affirme que la clientèle de La Croisière est davantage touristique à l’image de la municipalité des Bergeronnes qui attire son lot de visiteurs année après année.

De ce fait, le motel fermerait ses portes l’hiver, mais Julie Tremblay n’écarte pas la possibilité de modifier l’horaire dans le futur, notamment en raison de la présence accrue des motoneigistes.

« On a quand même de la demande en hiver, on verra ce qu’on fait pour la suite », fait-elle savoir.

Une signalisation à repenser

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a conduit des travaux de réorganisation sur la route 138 afin d’améliorer la sécurité et la fluidité durant l’été 2024.

Certains accès ont été coupés au terme de ces travaux, dont l’entrée via la route 138 pour La Croisière.

« Maintenant il y a seulement une sortie vers l’autoroute », confirme Julie Tremblay. « Les gens peuvent ressortir sans problème, mais pour arriver à l’hôtel, il y aura des ajustements à faire », prévoit-elle.

Mme Tremblay fait référence à la signalisation et à l’affichage dans le village, car présentement les visiteurs en provenance de l’ouest doivent tourner dans le village pour accéder à l’hôtel.

Cette dernière raconte que l’ancien propriétaire avait entamé des discussions avec le ministère « qui restent à terminer ».

« Au bout du compte c’est pour une question de sécurité que ça a été réaménagé. La priorité pour nous, c’est que les gens puissent entrer et sortir de chez nous en toute sécurité », termine-t-elle.