Élections fédérales | Marilène Gill lance un appel au vote 

« J’invite les gens à utiliser leur droit de vote le 28 avril. […] Ce vote est important et c’est un vote qui est pour tous », lance Marilène Gill, candidate du Bloc Québécois dans Côte-Nord–Kawawachikamach–Nitassinan.

La candidate a tenu une dernière conférence de presse de la campagne électorale le 23 avril.

« La question à se poser à la veille d’aller voter, c’est de savoir si on veut quelqu’un qui va défendre nos projets et nos volontés auprès du gouvernement ou au contraire pour quelqu’un qui sera membre du gouvernement et qui défendra ce que le gouvernement au désavantage des Nord-Côtiers », déclare-t-elle.

Les enjeux de la Côte-Nord

En plus d’inviter les Nord-Côtiers à se rendre aux urnes lundi, elle reflète sur l’évolution de la campagne.

Alors que celle-ci tire à sa fin, Mme Gill remarque que les enjeux de santé, de logement, da sécurité et de souveraineté alimentaire sont toujours au cœur des priorités de la région.

Elle note que la question tarifaire avec les États-Unis, qui prenait beaucoup d’espace au début de la campagne, occupe toujours bien des questionnements.

Toutefois, la candidate dit se faire parler de « la mise à niveau et le développement d’infrastructures, comme nos quais, la pension de la vieillesse ou l’assurance-emploi, l’immigration régionale, l’aluminium, la forêt, l’agriculture et la pêche ».

« C’est pourquoi je suis également fière de pouvoir affirmer que l’ensemble de ces demandes est compris dans ma plateforme électorale et que c’est moi, mais aussi ma formation politique, qui s’engage envers les Nord-Côtiers pour défendre et promouvoir leurs intérêts, sans compromis », soutient-elle.

« J’ai écouté les gens. Je prends en compte tout ce dont ils m’ont parlé. Je sollicite leur confiante », conclut-elle.