La fête du livre s’ouvre à Sept-Îles 

Sept-Îles est en mode littérature pour les quatre prochains jours. C’est le coup d’envoi de la 41e édition du Salon du livre de la Côte-Nord.

Ce sont 92 auteurs et autrices qui sont attendus pour l’événement qui occupera particulièrement l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles du 24 au 27 avril. Du nombre, 30 artistes de la littérature nord-côtière, une participation record au Salon du livre de la Côte-Nord.

« Ça s’enligne bien », de dire la responsable l’animation et des communications, Nadia Dorval, à quelque 24 heures du début de la 41e édition.

Le quiz littéraire lancera cependant le bal ce mercredi soir à la microbrasserie La Compagnie. Cette activité mise en place l’an passé pour l’édition anniversaire fait partie de celles qui sont renouvelées. « On a gardé des activités qu’on a essayées », souligne Mme Dorval.

Pléiade d’activités

Le Salon du livre de la Côte-Nord sera envahi par les jeunes des écoles primaires et secondaires pour les Journées scolaires des 24 et 25 avril. On parle d’un nombre record d’élèves attendus, soit près de 3 000, alors qu’ils sont généralement entre 2 000 et 2 500. L’entrée est gratuite pour eux pour l’occasion.

« C’est le fun pour eux de venir au Salon et de rencontrer les auteurs. Il y aura de l’animation sur les deux scènes », indique Nadia Dorval.

Une place est aussi accordée aux Aînés de 60 ans et plus, avec une programmation qui leur est destinée pour vendredi après-midi, entre 13 h et 17 h.

Parmi les événements phares, la responsable des communications parle des cinq tables rondes à la programmation, de la Soirée de littérature grivoise (qui affiche déjà complet) et de l’activité auteur en résidence avec Patrice Godin, l’acteur et pompier forestier déployé sur la Côte-Nord.

Nadia Dorval mentionne également le tête-à-tête entre Patrick Sénécal et Akim Gagnon, qui discuteront de leur carrière d’auteur, mais aussi de leur parcours, le premier ayant été enseignant, le deuxième réalisateur de vidéoclip.

La responsable de l’animation et des communications cible aussi le Cabaret des auteurs nord-côtiers, ceux d’ici, mais aussi ceux qui ont été habités par la région pour s’inspirer dans leurs écritures.

Coups de cœur

L’entrevue avec le Journal a été propice pour demander à Nadia Dorval ses coups de cœur en vue de cette 41e édition.

Le tête-à-tête entre Sénécal et Gagnon en fait partie. Elle parle également de la table ronde sur Le féminisme dans les univers dystopiques, avec Hether O’Neill, Ariane Gélinas, Gabrielle Filteau-Chiba et Raphaëlle B. Adam. « Ça va être intéressant vu les univers, des univers où on ne veut pas se rendre. C’est un genre qu’on n’a pas souvent au Salon du livre, et ce sont des artistes à découvrir », soutient-elle.

Nadia Dorval a aussi un penchant pour les livres d’Akim Gagnon, « c’est drôle et touchant. C’est une belle introduction à la littérature pour ceux qui ne lisent pas. C’est intéressant et proche des gens. »

L’invitation est donc lancée à la population, aux familles, « il y en a pour tous les goûts. Les auteurs sortent tellement de beaux livres », de conclure Nadia Dorval.

Pour la programmation complète et détaillée : salondulivrecotenord.com/