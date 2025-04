Plusieurs manifestations et deux autres mandats de grève chez Hydro-Québec

Deux autres syndicats chez Hydro-Québec viennent de se doter d’un mandat de grève.

Ils s’ajoutent aux quatre autres syndicats de la société d’État qui s’étaient dotés de tels mandats, en novembre dernier.

Dans certains cas, il s’agit d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, dans d’autres d’un mandat pouvant aller à cinq jours de grève.

C’est dans ce contexte que des rassemblements de trois de ces syndicats sont prévus, jeudi midi, devant plusieurs bureaux d’Hydro-Québec, ainsi que devant le siège social de la société d’État, au centre-ville de Montréal.

Des rassemblements du front commun de ces trois syndicats d’Hydro sont ainsi prévus à Québec, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, Chicoutimi, Saint-Jérôme, Baie-Comeau, Gatineau, Rimouski, Saint-Bruno, Saint-Hyacinthe, Laval, Valleyfield et Joliette.

Les deux mandats de grève supplémentaires concernent le Syndicat des employés de métier, dont les membres se sont prononcés à 99,3 % en faveur d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, et le Syndicat des technologues, dont les membres se sont prononcés à 98,9 % en faveur de ce mandat.

Les négociations avec l’employeur durent depuis plus d’un an. Elles portent sur les salaires, le régime de retraite et le télétravail.